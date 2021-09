La actriz Virna Flores afirmó que la pandemia no afectó su relación con su esposo, Ismael La Rosa, ‘porque siempre andamos y trabajamos juntos’. Y dará vida a ‘Juana Noin’ en la serie ‘Los otros libertadores’, que se estrena este domingo, a las 7 de la noche, por las pantallas de Latina.

“La pandemia para todos ha sido difícil. No es fácil porque tenemos un estilo de vida diferente, una nueva normalidad, todos estamos con mascarillas. Creo que el ser humano es un animal de costumbre y el que no se adapta, pierde. Ahorita tenemos que cuidarnos, seguir ciertos parámetros y no nos queda otra que adecuarnos”, dijo Virna quien lleva doce años de casada con el también actor Ismael La Rosa.

A ustedes cómo les afectó la pandemia porque muchas parejas se separaron...

Claro porque estás las 24 horas del día y los siete días de la semana encerrados. Nosotros ya hemos venido entrenándonos porque siempre andamos y trabajamos juntos. No porque lo busquemos sino porque, de alguna manera, funcionamos bien juntos en muchos aspectos y no solo como pareja sino que tenemos buena química. Somos muy diferentes, pero nos complementamos muy bien en los trabajos y por eso es que ya estamos acostumbrados.

Regresas a Latina, pero ahora como parte de la serie ‘Los otros libertadores.’

Estoy feliz. Mi personaje es ‘Juana Noin’ que está vinculada a los hermanos Angulo, que eran parte de la rebelión de Mateo Pumacahua. Ella era un personaje del que no se sabe mucho en los libros de historia, no hay mucha información. Sin embargo, hay ciertas historias que te hacen ver que era una mujer muy particular para su época. Por decirlo de alguna manera adecuada era una mujer ‘con ovarios de acero’, tenía mucha garra, era muy fuerte, con mucha personalidad y estaba rodeada de hombres. Ella era comerciante, pero en la historia tiene una cantina donde comienza a gestarse toda esta rebelión de los hermanos Angulo.

¿Fue difícil hacer este personaje?

Para mí fue alucinante porque con este personaje hice cosas que no había hecho antes como fumar un puro, por ejemplo. El director Agustín Restrepo, que es una persona que quiero mucho y con quien he trabajado en Colombia, me dijo : ‘Virna, yo quiero que Juana fume puro’ y lo hicimos. Me encanta ser parte de una producción de este estilo.

Hay muchas mujeres como ‘Juana Noin’ de las que no se habla en la historia del Perú.

Esta es una de ellas. Cuando me convocan me dicen que querían tenerme en la serie, pero no había un personaje en el que podía calzar por mi tipo, blanca, de ojos claros. Pero Juana Noin debe haber tenido rasgos muy europeos porque la llamaban ‘la rubia’ y me dijeron este personaje es para tí.