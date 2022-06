POR: ESTEFANY VALLADARES

La protagonista de ‘La rica Vicky’, Virna Flores, es una de las actrices más queridas y recordadas de la televisión peruana. Lleva 25 años de matrimonio con el actor Ismael La Rosa y en esta entrevista nos revela si perdonaría una infidelidad, cómo es su rol de madre y si se haría algunos ‘retoquitos’.

Virna, confiésanos cuál es el secreto para que una relación dure como la de ustedes...

La pareja tiene que estar dispuesta a aprender, crecer y cambiar. Pero hay 5 pilares muy importantes en una relación: amor, respeto, comunicación, confianza y pasión.

¿Alguna vez le has revisado el celular a tu esposo (Ismael La Rosa)?

¡Pero claro! Yo tengo acceso a su ‘celu’, así como él al mío. Siempre entramos a buscar fotos, pero creo que no tenemos la necesidad de ‘revisarnos’ el celular porque nos tenemos mucho respeto y confianza.

¿Perdonarías una infidelidad?

Esa pregunta es un poco truculenta, ja, ja, ja. Porque en realidad no es el hecho lo que marca la diferencia, sino las circunstancias que envuelven a la situación.

¿Cuál es tu peor defecto?

Preocuparme demasiado por todo y muchas veces autosabotearme.

Actriz de 'La rica Vicky' aconseja a las mujeres denunciar si sufren agresión.

Muchas figuras de la TV ya pasaron por el quirófano. ¿Qué piensas de las cirugías?

No tengo nada en contra de las cirugías, creo que podemos usar la ciencia a nuestro favor. Yo me haría las que considere necesarias.

¿Con qué famoso te gustaría actuar?

Con Sean Penn, Robert De Niro, Al Pacino, Anthony Hopkins. Y me fascinaría actuar en una serie tipo ‘La casa de papel’.

¿Cuál ha sido el rumor más loco que han inventado de ti o de ustedes?

Felizmente nunca hemos estado envueltos en chismes, pero lo más loco que he escuchado una vez es que Ismael no me dejaba trabajar. Nada más alejado de la realidad.

¿Cuál es la parte más difícil o extraña de ser famosa?

Creo que a veces la gente no es empática con las situaciones. Una vez me pasó que estaba con mis hijos a punto de abordar el avión, mi hija lloraba porque le dolía la nariz, yo estaba muy frustrada porque estaba sola con todo, y había una persona que me insistía en que le grabara un saludo para un familiar.

¿Eres una mamá estricta?

Soy amorosa, pero también bastante estricta. Me gusta fomentarles la responsabilidad desde sus deberes en el ‘cole’ y en la casa. Me gusta mucho salir con ellos y conversar de sus cosas, o contarles anécdotas.

¿Cómo se reparten los roles del hogar con Ismael?

La tuvimos clara desde el principio. Él se encarga de la cocina, yo de la limpieza, organización y compras. Si hay algo que involucre tecnología, es tema de Ismael, mientras yo veo todo lo que implique cuentas. Y todo lo que involucre a los chicos es compartido.

¿Algo que toda mujer debería hacer?

Denunciar si sufre o ha sufrido violencia. No solo las mujeres, sino todas las personas.

¿Cuál es tu mejor tip de belleza?

Sacarle partido a lo que te gusta de ti. Yo amo mis rulos y por eso los cuido bastante. Usa cremas y no olvides desmaquillarte. Come muchas verduras, toma agua y sonríe lo más que puedas.

