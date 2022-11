FELICITACIONES. Vivian Baella ha dejado sorprendidos a sus seguidores por su empuje en otro deporte: el fisicoculturismo. La recordada ‘Matadorcita, quien se hizo conocida por su entrega en el voley peruano, vuelve a triunfar y esta vez se ha llevado la Copa del Inca Cusco como Bikini Fitness 2022.

A través de su cuenta de Instagram, Vivian Baella, quien también trabaja como tripulante de cabina en una reconocida aerolínea, compartió fotografías de su tonificado cuerpo junto a las diplomas de honor que logró llevarse en el fisicoculturismo.

“ Cuando dejé de jugar voleibol siempre quise encontrar un deporte que se adecue a mi estilo de vida, pero que también me encante. En este camino y tratando de llevar una vida saludable entre el gym y buena alimentación, encontré el fisioculturismo y me encantó. No solo es un deporte que reta en lo físico, sino también en lo mental y ese es el reto que hizo que lo intentara”, dijo.

La ‘matadorcita’ aseguró que este triunfo es el inicio de su “mejor versión” y aprovechó en agradecer a los coaches que ha tenido, así como a su actual pareja.

“ Gracias también por las sacadas de michi en cada entrenamiento y por tu paciencia para hacer caminar a esta roca con tacos (tenemos que seguir practicando). Y de manera especial quiero agradecer a mi compañero Renzo por su aguante, qué bestia como me apoyas en todo. Te amo muchísimo mi bebé. Estoy feliz por este inicio”, agregó.

Vivian Baella alza copa en fisicoculturismo.

VIVAN BAELLA Y SU DRAMA EN ALIANZA LIMA

Vivian Baella es una de las voleibolistas más recordadas de la generación conocida como las ‘matadorcitas’, aquel equipo que participó en el Mundial Sub 18 del 2009 y que ganó la medalla de oro en la Copa Sudamericana Sub 20 de 2011. Ahora, ya alejada de las canchas, decidió contra algunos momentos no gratos de su paso por el deporte.

En una entrevista para el canal de Youtube de Carlos Orozco, la exvoleibolista recordó que hubo momentos en que no les pagaban por jugar. En específico, señaló su etapa por el club Alianza Lima.

“Cuando jugaba Alianza no nos pagó por 5 meses. Fue la única vez que tuve aprietos. Ese tiempo Alianza estaba mal no solo en vóley sino en fútbol. Fue hace años. No nos pagaban, se retrasaron 5 meses”, sostuvo.

En ese sentido, Baella manifestó que dicho problema no era solo en la institución íntima, de hecho era una situación casi general en todos los equipos. “No firmas contrato con los clubes de vóley. Las que vienen del exterior creo firman un acuerdo, pero no es profesional”, indicó.

“Si el club está atravesando por problemas, no te paga. Una vez a un club le estaba yendo mal en resultados y no nos pagaba. Las chicas jugaban por ellas, por el club. Y si te lesionas, depende del club si te sigue pagando o no. Cubrían tratamiento pero no en sueldo, solo un porcentaje”, añadió.