TRIUNFA. Vivian Baella demuestra una vez más tener entrega y compromiso en el fisicoculturismo. Este fin de semana se llevó a cabo el campeonato para este deporte y la exvoleibolista se llevó el título como Campeona Absoluta Bikini Fitness Ms Lima 2023 y Campeona Fit Model.

“ Un fin de semana bastante intenso y agotador tanto físico como mental, pero feliz porque es el resultado de tanto esfuerzo, dedicación y trabajo en equipo . Definitivamente, cada competencia es diferente y en este deporte depende de uno el nivel con el que quiere llegar. No quiero decir que no cometí errores, de hecho si, pero tampoco quiero desmerecer la dedicación que entregue todo este tiempo para mejorar”, escribió.

A través de su cuenta de Instagram, Vivian Baella compartió fotografías de su competencia y agradeció por el sin número de cariño que ha recibido en las últimas horas.

“A mis amigos que fueron a verme, me encantó. No los menciono porque por ahí se me olvida alguno y me hacen escándalo, los amo. Muchas gracias por todos mensajes que me enviaron , de hecho esta vez ganaron más los mensajes positivos y llenos de cariño. Lo aprecio mucho”, acotó.

Vivian Baella triunfa en el fisicoculturismo.

Vivian Baella luce su figura en competencia de fisicoculturismo.

¿POR QUÉ VIVIAN BAELLA DEJÓ EL VOLEY?

Vivian Baella, reconocida deportista peruana que participó en el Mundial de Vóley Sub-18 en 2009 y que ganó con Perú la medalla de oro de la Copa Panamericana Sub-20 de 2011, reapareció y contó las razones que la alejaron del vóley.

A través de videos en su red social TikTok, la exvoleibolista de 29 años contó que decidió dejar el vóley porque el deporte le demandaba muchas horas y necesitaba tiempo de calidad con su familia.

“ Decido dejar el vóley porque me sentí cansada físicamente. Yo tenía 26 años en el 2018 cuando decido dar un paso al costado . Tenía dolores en el cuerpo, en el hombro en la rodilla”, comenzó diciendo la exdeportista a través de un clip de TikTok.