APROVECHA EL MOMENTO. Vivian Baella, una de las exvoleibolistas peruanas más conocidas, compartió un video explicativo enseñando cómo se viaja en un asiento de emergencias. La hoy tripulante de cabina levanta polémica porque hace unos días Jossmery Toledo fue expulsada del avión por incumplir normas.

A través de su cuenta de TikTok, Vivian Baella apareció frente a cámaras para explicar al usuario la razón por la que no puedes colocar objetos ni ninguna prenda sobre tus piernas o debajo de tu asiento si estás en una salida de emergencia.

“Ya que la aviación es uno de los sectores más regulados del mundo, te voy a contar algunos requisitos que tienes que cumplir por ir sentado en una salida de emergencias ”, inició diciendo para luego contarlo detalladamente.

Ante esto, los usuarios recordaron el escandaloso momento que vivió Jossmery Toledo, quien en medio de gritos e insultos fue sacada del avión por la Policía.

“Jossmery, esto te servirá”, “Jossmery, toma nota”, “Mejor explicado no puede ser”, fueron algunos de los comentarios.

TROME | Vivian Baella reaparece y ‘chanca’ a Jossmery Toledo sobre cómo se viaja en asiento de emergencia

¿QUÉ PASÓ CON JOSSMERY TOLEDO EN EL AVIÓN?

Jossmery Toledo protagonizó tremendo escándalo en un vuelo de Chiclayo a Lima. En Instarándula se difundió un video en el que se observa que los propios pasajeros lanzan insultos y gritos para que se retire.

Según se reportó, la chica reality habría faltado a las normas de la aerolínea de LATAM y por ello personal del aeropuerto y la PNP subieron al avión para pedirle que se baje. En la grabación, se puede ver a Jossmery Toledo agarrar sus maletas y salir. Mientras los pasajeros gritaban.

“Señorita bien malcriada es usted ¿Por qué no cumple las normas? El avión tiene normas, no estas en una combi. Voy a informar a inspectoría si no cumple con su trabajo”, señala uno de los pasajeros.