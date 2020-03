Después que Sheyla Rojas reconoció que se sometió a más de diez cirugías estéticas, Viviana Rivasplata resaltó que no es bueno obsesionarse con las intervenciones quirúrgicas y que deben tener amor propio.

“Todas las mujeres somos bellas, hay que potenciar, arreglarse un poquito, pero de ahí a obsesionarse con las cirugías no estoy de acuerdo. Prefiero la belleza natural, tienen que aprender a quererse como son, no hay perfección”, señaló Viviana.

¿Consideras que es una obsesión someterse a más de diez cirugías?

No sé si sea una obsesión lo que tenga ella (Sheyla).

¿La has visto cómo está físicamente?

Sí. Es regia, pero yo tengo 42 años y no tengo rellenos ni botox, porque no me agrada. Quiero estar contenta con lo que Dios me dio. Quiéranse y ámense como son. No todo es físico ni apariencia.

¿Te has sometido a alguna cirugía?

En el 2001 me reduje el busto, pero me arrepiento porque no era necesario y sentí una presión en el ‘Miss Universo’. Ojo, no estoy en desacuerdo con las operaciones, sino con el abuso.

