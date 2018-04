Viviana Rivasplata sobre Roberto Martínez: "Si Ethel Pozo lo llamó 'traidor' por algo debe ser" [FOTOS]

Viviana Rivasplata respaldó a Ethel Pozo, quien calificó como ‘traidor’ a Roberto Martínez, pero recalcó que el exfutbolista era un capítulo cerrado en su vida.



“Si dijo que se sintió traicionada por él (Roberto Martínez), qué podría decir... cada quien tiene experiencias con determinadas personas y diversos sentimientos según las cosas que compartió”, señaló Viviana Rivasplata.



¿Tú has roto todo vínculo con él?

Claro, ya han pasado muchísimos años... en ese momento tenía 19 años, y hoy tengo 40. Es más que un capítulo pasado.

¿A tus 40 años tienes una percepción diferente de todo lo que viviste en ese momento?

Sí, yo he cambiado mucho. Imagino que él también habrá cambiado bastante, y seguro que ya ni nos conocemos. Han pasado muchos años y muchas cosas en nuestras vidas.



Roberto dijo que te saludó una vez en el aeropuerto...

Si me lo cruzo le diría hola, pero no hemos mantenido contacto alguno.



Cambiando de tema, ¿tienes ofertas para volver a la televisión?

No tengo ninguna, pero por el momento estoy dedicada a mi empresa. Solo llegaría como invitada a algún programa.



¿Planes para tener otro hijo?

Si Dios nos bendice, quizás más adelante.