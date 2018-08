Vladimiro Montesinos y Laura Bozzo: Director de 'Caiga quien caiga' dijo que demandas no tienen fundamentos

‘Fue divertido’, comentó el actor Miguel Iza respecto a su interpretación de Vladimiro Montesinos en la película ‘Caiga quien caiga’, que se estrena la próxima semana.



“Aunque suena contradictorio, fue muy divertido hacer el papel de Montesinos. Recrear una historia, un personaje siempre tiene un lado gracioso, porque voy viendo por donde enfocarlo y qué tipo de características tendrá. En este caso, me enfoqué en el acento, su mirada siempre hacia arriba y la peculiar forma de caminar. He visto la película y es muy divertida”, indicó el actor.



PRIMER DESNUDO



En tanto, Kukuli Morante, quien interpreta a la ‘gatita’ Jacqueline Beltrán y realiza un desnudo, confesó que siente ‘roche’ al verse en la pantalla grande.



“Cuando me dijeron que era necesario hacer las escenas de desnudo, no dudé en aceptarlas porque estoy presta a seguir aprendiendo. Al grabar me sentí cuidada, protegida por el director y Miguel. En cambio, al verme en la pantalla he sentido ‘roche’”, destacó la actriz.



Por su parte, el director Eduardo Guillot precisó que respondió las cartas notariales de Vladimiro Montesinos y Laura Bozzo, quienes pedían que no se exhiba el filme.



“Contesté las cartas, pero sus amenazas de demanda no tienen fundamento. Este es un tema público, ambos han tenido problemas con la ley, se han escrito libros y hay muchos reportajes al respecto. La frase: ‘Que pase el desgraciado’ no aparece en la película y Laura Bozzo debe ver primero el filme”, acotó.

