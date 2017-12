Vocalista de banda coreana BTS fue elegido como rostro más bello del mundo

El K-pop sigue dominando al mundo con sus pegajosos ritmos. La música no solo es el ámbito en el que la popular y exitosa banda coreana BTS sigue liderando listas. Sus integrantes ahora también son reconocidos por su belleza.

Según TC Candler, lista organizada por The Independent Critics, el rostro masculinos más bello en este año lo tiene el cantante Kim Tae-Hyung, conocido como 'V' en el grupo de K-pop BTS.

Además, otros dos miembros de BTS Jimin y Jungkook, se ubicaron en los puestos 13 y 64, respectivamente, de la popular lista de belleza.

'V' del grupo coreano BTS

En la lista de los rostros masculinos más bellos del 2017 también se encuentran Jason Momoa (Aquaman), John Boyega (Star Wars), Joe Jonas y hasta Maluma.

El 2017 será recordado por los integrantes de BTS como el año en elq ue conqustaron el mercado y la TV norteamericana. Su presentación en los American Music Awards con 'DNA' fue la más comentada.

Además, los chicos de BTS aprovecharon para promocionar suy música en los programas más vistos de la TV como 'Jimmy Kimmel Live!', 'The Ellen Show' y 'The Late Late Show With James Corden'.

AQUÍ LA LISTA COMPLETA