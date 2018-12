Critican a actriz Merly Morello, 'Lily', por posar en bikini a sus 14 años, pero ella da firme respuesta | FOTOS

Merly Morello tiene 14 años y se ganó el cariño de los televidentes con 'Lily', su personaje en 'De Vuelta Al Barrio'. Sin embargo, el último fin de semana, la joven actriz llamó la atención de sus fans al publicar unas fotografías en bikini.

Esto encendió la polémica en redes sociales y dividió a sus seguidores. Algunos consideraron que 'Lily' está creciendo y no tiene nada de malo en posar en ropa de baño pues está por cumplir 15 años.

Otros no tomaron a bien sus fotos en bikini. Según algunos usuarios en Instagram, Merly Morello es un ejemplo para los niños y no está bien que se muestre con poca ropa. Incluso, una usuaria le increpó que así levantaba el morbo de los mañosos.

"Una niña que se cree una mujer hecha y derecha, pero que de niña no pasa aún. Vive tu niñez que la fama no te quite eso. Cada cosa tiene su tiempo y ese tipo de fotos déjaselas para cuando seas mayor de edad", escribió un usuario.

Ante esto, Merly Morello no se quedó callada y contestó. Para la actriz de De Vuelta al Barrio, usar un bikini no tiene nada de malo pues, de bebés, los papás también visten así a sus hijos y nadie lo ve como algo malo.

"Te voy a dar un ejemplo muy simple: Cuando somos niños pequeños y vamos a la playa, nos toman fotos en trajes de baño y está bien. Pero si tengo 14, casi 15 y me tomo fotos en traje de baño ¿está mal? Hay que dejar de lado esa clase de pensar. Tengo 14 y tengo eso muy claro. Además, mi mamá me ha guiado bien", escribió la actriz de De Vuelta al Barrio.

Pero hubo un comentario que molestó de sobremanera a la joven actriz de la serie de América Televisión. Según una usuaria, al posar en bikini, la intérprete de 'Lily' no hacía más que alimentar el morbo y enseñaba a las chicas de su edad a ponerse en peligro de violadores o enfermos.

Comentario criticando a 'Lily' de 'De Vuelta Al Barrio Comentario criticando a 'Lily' de 'De Vuelta Al Barrio

Esto exasperó a Merly Morello, quien decidió ser clara en su respuesta. La actriz dijo que han habido niños y bebés que fueron abusados hasta por sus propios padres y que la forma como vestían no influyó en eso.

"¿Y a las bebés que violan? ¿Las niñas de 3 y 4 años? ¿Y las ancianas? ¿A ellas también las violaron por salir en traje de baño?¿Recuerdas a Jimenita? Iba con jean y cafarena ¿O las bebés es que están en pañal? La vestimenta no provoca al violador. El que está enfermo no anda viendo eso. ¡Es un enfermo y no importa la edad, vestimenta o lugar! ¡¡Ellos son enfermos!! ¡¡Ya dejemos de culparnos a nosotras por lo que hacen estos depravados!!", sentenció la actriz de De Vuelta al Barrio.