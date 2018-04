Milett Figueroa reveló que su personaje, ‘Ninfa’ en ‘De vuelta al barrio’, estará más desenfadado en la nueva temporada que se estrena mañana a las 8:30 p.m.



“Mi personaje está un poco más desenfadado. Le ha gustado un montón al público, la gente me dice que les da mucha risa, principalmente por la relación con ‘Coco’ (Lucho Cáceres)”, indicó Milett Figueroa.

¿Qué nuevos proyectos tienes?

Ahora estoy entrenando un montón con lo que es el canto, la actuación, el baile.



¿Ya no quieres que te llamen novel actriz?

Siento que si soy aplicada es porque me gusta mi trabajo y no es por demostrarle algo a alguien. Estoy feliz por los proyectos que se vienen y con la respuesta del público.