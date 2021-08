Walter Obregón fue puesto en libertad y estará EN VIVO en Magaly pese a denuncia de agresión

TODAVÍA SONRÍE. Pese haber sido denunciado por el presunto delito de violencia contra la mujer, física y psicológica; Walter Obregón, expareja de Susy Díaz, salió en libertad y se presentará en vivo y en directo en el programa de Magaly TV La Firme.

Según el avance que presenta el programa de ‘la urraca’, Obregón es captado saliendo de la comisaría de Huarmey luego que su pareja Iris Castillo lo acusara de haberla violentado.

Sin embargo, no parece mostrarse arrepentido porque, con una sonrisa en el rostro, el empresario anuncia que dará la cara a través de las pantallas de ATV. “Esta noche estoy contigo en tu programa contando toda mi verdad”, se le escucha decir.

Mientras que la voz en off del programa de la ‘urraca’ menciona “¡Exclusivo! Luego de permanecer detenido dos días en un calabozo, el ex de Susy Díaz, Walter Obregón, da la cara y contesta sobre la gravísima acusación de violencia”.

Como se recuerda, el último miércoles, Iris Castillo se enlazó en vivo con Magaly para narrar la tortura que le ha tocado vivir con ‘el príncipe de Huarmey’, como es conocido en Chollywood. “Me ha jalado como ha querido el cabello. Me ha pateado. Me ha tirado”, dijo la afectada, entre lágrimas, al programa de la ‘urraca’.

Según reveló, el motivo de la discusión con Obregón fue una supuesta llamada a Susy Díaz lo que incomodó y enfureció a la mujer. Sin embargo, el sujeto le habría agarrado a golpes.

SUSY DÍAZ RESPALDA A SU EX WALTER OBREGÓN

En pleno programa en vivo, Susy Díaz generó la indignación de todos los peruanos luego que defendiera a capa y espada la agresión a una mujer por parte de su expareja Walter Obregón.

Magaly no soportó lo que decía y la enfrentó por justificar la violencia al decir que era ‘un castigo de Dios’.

“A mí que me interesa la vida de esa mujer, tiene lo que merece, está pagando lo que me hizo. Las personas que me que quitan a mi pareja ¿Cómo están? ¿Geni Alves es feliz? ¡Es el karma! Están pagando el karma. Es el castigo de Dios, todas las que me quitan a mi pareja no son felices. Por eso ahora mi nueva pareja no la saco a la televisión para que no me la quiten, mi guardado nadie me lo ha encontrado”, dijo Susy Díaz.