Susy Díaz y Walter Obregón regresaron de Cancún la madrugada de ayer y, mientras pasaban los controles de Migraciones, el ‘Gringo de Huarmey’ se defendió de las críticas del ‘Mero loco ’, pues lo llamó ‘vividor’, ‘vagoneta’ y golpeador de mujeres.

Walter, Eddie Hidalgo te ha dicho de todo a raíz del viaje que hiciste con Susy...

Qué puedo decir de ese señor, yo tengo mi negocio, dependo de mí mismo y solo está hablando porque quiere llamar la atención. Como está desaparecido, no me acordaba que existía, él no ha superado a Susy, pero ella no ha regresado con ninguno de sus ex.

¿Susy y tú nuevamente son pareja?, ¿le pediste la mano en Cancún?

Susy ha sido una mujer que sumó mucho a mi vida desde que la conocí y después del pleitazo que pasó (la denuncia que le hizo su ex), nunca dejé de tener comunicación con ella, por eso es que me valora. ¿Crees que si tuviera dudas de mí hubiera pasado su cumpleaños conmigo en Cancún?, pero vamos a ver qué pasa, tenemos que conversar.

¿La amas?

Sí, el amor está ahí, vivimos dos años juntos, al principio (cuando se separaron) me chocó bastante. Nuestra separación se dio por nuestros trabajos. Susy quiere un hombre que esté pendiente de ella y es celosa, pero nuestros negocios hicieron que nos distanciáramos, así que veremos qué va a pasar.

‘VAGONETA Y VIVIDOR’

Eddie Hidalgo, más conocido como el ‘Mero loco’, despotricó contra su expareja Susy Díaz, a raíz de que retomó su relación y viajó a Cancún con Walter Obregón, quien fue acusado de infidelidad y agresión física.

“No sé qué tiene Susy, hace unos días fue su cumpleaños, pensé que era una mujer madura y estaba más centrada con sus ideas, pero se está atontando más. No sé cómo puede regresar con ese ‘vagoneta’. Él solo está con Susy para vivirla porque no tiene oficio ni beneficio. Encima, le gusta pegarle a las mujeres. Le sugiero a Susy que piense bien lo que está haciendo y abra los ojos porque ya es una mujer de casi 60 años, pero a su edad solo hace el papel de tonta al estar con un hombre sin oficio y pegalón. He pensado en hablar con Florcita (hija de Díaz) para que hable con su mamá y ver la manera de que entre en razón. Susy es una mujer que se encapricha, pero no está enamorada de nadie. Ese hombre le saca la vuelta, ese muchacho la domina a su antojo y hace lo que quiere con ella”, dijo ‘El Mero loco’.