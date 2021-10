LO QUE MAL EMPIEZA, MAL ACABA. Wanda Nara siempre ha estado en el ojo de la tormenta y ahora vuelve a ser protagonista de titulares tras anunciar el fin de su relación con el futbolista Mauro Icardi, por una presunta infidelidad con la actriz argentina ‘La China’ Suárez. Como se recuerda, su relación no inició de la mejor forma luego de que el jugador ‘partiera’ a su mejor amigo, Maxi López.

En el 2013, ‘Maxi’ López y Mauro Icardi se convirtieron en ‘enemigos’ cuando el segundo ‘rompió códigos’ e inició una relación con Wanda Nara, expareja de López. Todo parece indicar que el polémico amorío se habría encendido cuando ella estaba comprometida.

En esta nota te contamos qué fue lo que pasó con la polémica y cómo fue que inició esa relación que fue tan criticada. Ahora que todo acabó, una nueva protagonista entra a tallar: La China Suárez, quien se habría encargado de hacerle saborear el sabor del Karma a Wanda Nara.

Maxi López y Wanda Nara se separaron hace ya algún tiempo producto de una infidelidad. (Foto: Twitter)

SU AMORÍO CON ‘MAXÍ' LÓPEZ

‘Maxi’ López estaba casado con Wanda Nara y tenían un futuro prometedor. El futbolista ya era amigo de Icardi, nueve años menor que él. Ambos se habían conocido en el Barcelona cuando ‘Maxi’ vestía de azulgrana y Mauro, integrante de la ‘Masía’, le había pedido un autógrafo.

Con el paso de los meses, el fin de la relación de Wanda Nara y Maxi López era inminente, en medio e escándalos de infidelidad del jugador. Allí, Mauro Icardi fungió como ‘paño de lágrimas’ de la argentina y cumplió un rol determinante para que ella decidiera tomar una radical decisión.

El 31 de octubre de 2013, Wanda Nara anunció el fin de su relación con López con polémicos comentarios fuertes en Twitter: “Hasta aquí llegó mi amor” y “basta para mí”. Ambos llevaban de cinco años de matrimonio y tenían tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

UN NUEVO CAPÍTULO: MAURO ICARDI

Apenas un mes después, Mauro Icardi y Wanda Nara empezaron a enviarse mensajes cariñosos por Twitter en los que incluyeron canciones, tatuajes y demás.

“Wanda Nara, te amo, nunca me será sencillo decir lo que siento, porque descubrí que esas dos palabras llevan consigo un sentimiento sin límites”, publicó Icardi en su cuenta de Twitter, una semana después de que Wanda terminara con López.

Muchos quedaron en shock y creían que la cuenta de Icardi había sido hackeada, sin embargo, la oficialización llegó al poco tiempo cuando en enero de 2104, élle propuso matrimonio con un par de anillos de Bvlgari.

Las demostraciones de amor también eran frecuentes, pues una vez Icardi mostró una camiseta que decía “Wan te amo” en medio del estadio del Inter. Finalmente se casaron el 27 de mayo del 2014.

“Me gustan sus ojos, las pestañas, me encanta su sonrisa, cómo se le iluminan los ojos y su energía”, se le escuchaba decir a Wanda Nara en un video de su boda. “Yo quería una compañera y ahora camino junto a la mujer de mi vida”, respondía Mauro Icardi.

La familia se amplió con la llegada de Francesca, quien nació el 19 de enero de 2015 y de Isabella, que llegó al mundo el 27 de octubre de 2016.

Mauro Icardi y Maxi López en un partido de la liga italiana. (Foto: Getty)

LÓPEZ VS. ICARDI: LOS ENFRENTAMIENTOS

Allí inició una nueva ‘guerra’. López e Icardi se cruzaron en la liga italiana y en 2014 (Sampdoria vs. Inter) y 2016 (Inter vs. Torino). ‘Maxi’ no le dio la mano en el saludo protocolar de los equipos y hasta le hizo un gesto obsceno.

Para ese entonces, Wanda Nara se había convertido en la mánager de su esposo y era ella quién negociaba cada uno de los contratos que el futbolista cerró en Inter y París Saint-Germain.

Con el tiempo, ‘Maxi’ López empezó a recibir apoyo y hasta Diego Maradona llamó ‘traidor’ a Icardi, mientras surgían rumores de que en la selección argentina nadie quería la convocatoria de Mauro.

Pero el escándalo continuó. Icardi reveló en su autobiografía que “Wanda Nara utilizó como excusa la compra de un Ipad para conocerlo” y que ‘Maxi’ López reaccionó diciendo que “Wanda no le dejaba ver a sus hijos pese a que pasaba 150 mil euros de pensión”.

Indirectas, ‘puñales’ y demás eran cosa común entre los tres y ‘Maxi’ lanzó otra ‘bomba’ en 2019. “No se para qué me llama Wanda cuando su marido se va a la concentración”.

María Suárez sería la nueva amiga de Mauro Icardi (Foto: Caras)

‘LA CHINA’ SUÁREZ Y EL FIN DE SU IDILIO

Sin embargo, en medio del aniversario número siete de la pareja, una noticia sorprendió a todos. Y es que si Wanda Nara dejó a ‘Maxi’ López por Mauro Icardi, ahora todo indica que el delantero del PSG le habría sido infiel.

Wanda Nara dejó de seguir a su esposo en redes sociales y confirmó con un escueto: ‘Me separé’ que se acabó la relación. Sin embargo, una nueva protagonista entra a tallar: la actriz Argentina María Eugenia ‘La China’ Suárez.

Los rumores del fin de su matrimonio arrancaron por una publicación que realizó la celebridad argentina a través de un historial de Instagram: “Otra familia más que te cargaste por zorra”, sentenció.

