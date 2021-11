En una entrevista con la conductora argentina Susana Giménez, Wanda Nara contó todos los detalles del escándalo de infidelidad entre su esposo Mauro Icardi y la actriz Eugenia ‘China’ Suárez.

Además de narrar cómo afrontó la infidelidad junto al futbolista del PSG y cuáles fueron los motivos de su reconciliación, entre otras cosas, la empresaria reveló una confesión insólita de Icardi.

En medio de la entrevista, Giménez le dice lo siguiente: “Él te dijo que, si se separaban, dejaba el fútbol y se iba del PSG, dejaba su carrera”.

Wanda le responde inmediatamente, pero con cierta incredulidad: “Sí, me dijo eso, pero no sabemos si es verdad o no. Son cosas que uno dice”.

Cabe recordar que hace varias semanas Wanda Nara terminó su relación con el futbolista argentino Mauro Icardi, debido a que este le fue infiel con la ‘China’ Suárez. La empresaria y modelo pensó en el divorcio; sin embargo, el delantero logró que lo perdone y retomar su relación.

