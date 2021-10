LA SEÑALAN. Wanda Nara y Mauro Icardi habrían tomado la decisión de separarse ante una supuesta infidelidad del futbolista del PSG de Francia. El conflicto entre la pareja apunta a que existiría una ‘manzana de la discordia’ que sería, nuevamente, ‘La China’ Suárez. No sería la primera que la modelo causa polémica.

Las especulaciones iniciaron luego que la cuenta de Instagram ‘Chismes de Ker️️' lanzó un polémico mensaje de Wanda diciendo ”Me separé”, para luego dejar entrever que es por culpa de la actriz María Eugenia.

Mientras que los rumores se hacían cada vez más fuertes, Wanda Nara terminó por sepultar el asunto con un polémico mensaje en sus redes sociales: “Otra familia más que te cargaste por zorra”. Lo que sería una clara indirecta a ‘La China’, quien ha sido acusada en anteriores ocasiones de ‘destruir familias’.

¿POR QUÉ SEÑALAN A ‘LA CHINA’ SUÁREZ?

Las redes sociales habrían terminado por confirmar que la separación de Wanda con Mauro sería culpa de ‘La China’ Suárez, esto tras el mensaje de la empresaria que critica a una mujer por haber estropeado otro matrimonio.

Sin embargo, no solamente queda ahí pues Wanda Nara seguía en Instagram a la actriz, pero ahora ya no es así. Pese a que en varias ocasiones, la esposa de Mauro solía dar like a las publicaciones de ‘La China’.

Además, la también modelo está en España por temas laborales, pero semanas atrás estuvo en Paris, Francia, de paseo, donde vive la pareja en conflicto. ¿Mucha coincidencia?

‘LA CHINA’ SUÁREZ Y SU LARGO HISTORIAL

María Eugenia ‘La China’ Suárez es caserita de las polémicas, sobre todo si se trata de ser la manzana de discordia. En el año 2015, protagonizó un conflicto en medio del romance entre Benjamín Vicuña y Carola Pampita Ardohain.

‘La China’ fue acusada por Pampita de entrometerse en su matrimonio. La mujer aseguró que encontró a Benjamín y a Eugenia al interior de un motorhome en medio de una apasionante escena. Como se recuerda, ambos eran protagonistas de la película ‘El Hilo Hojo’.

“Vi lo peor que puede ver una mujer”, “Había olor a sexo”, “Él estaba desnudo sobre ella”, “Ella se tapaba”, dijo en su momento La Pampita.

Pese a que ‘La China’ negó y la acusó que es producto de sus celos, el tiempo le dio la razón a la Pampita pues Benjamín estableció un romance con la actriz.