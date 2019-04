'El Wasap de JB' anuncia parodia de sobre reconciliación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró 

‘El wasap de JB’ parodió el reencuentro de Paolo Guerrero y Alondra García Miró, quienes se han reconciliado y hasta se habla de una próxima boda.



‘Paolo el Guerrero’ (Carlos Vílchez) trae loquita a ‘Atolondra’ (Gabriela Serpa), quien espera con ansias el matrimonio. "Y yo me encuentro muy feliz por los goles marcados, se los dedico a toda la hinchada del Inter, a mis padres, a mi familia por esperarme tanto para el regreso", dijo ‘Paolo el Guerrero’, en su conferencia de prensa, sin imaginar que el ‘Profe Gareca’ (JB) llegaría a felicitarlo.



“Hiciste un gran partido, todos te estamos extrañando porque hace varios encuentros que estamos jugando mal y nadie te puede suplantar... siempre creí en ti, y ahora iremos con todo a la Copa América y buscaré alargar mi contrato”, señaló el técnico.



Luego, hace su aparición ‘Atolondra’, quien vestida de blanco afirma que se encuentra más que enamorada del futbolista.



“Estoy lista, solo necesito un lapicero para firmar. Paolo, eres grande, eres lo máximo, no podemos perder más tiempo y vamos a casarnos. No necesitamos 170 mil dólares para la fiesta, lo nuestro es amor puro, somos el uno para el otro... Además, hay que guardar pan para mayo”, señaló ‘Atolondra’ ante un ‘Paolo’ enamorado.



‘ESTAMOS ILUSIONADOS’

Por otro lado, el periodista Erick Osores comentó que el explosivo regreso de Paolo Guerrero nos ilusiona para hacer una gran Copa América.



“Su regreso ha sido impresionante, no solo por los goles sino por su rendimiento físico y mental. Yo también me siento ilusionado, como el aficionado, de verlo en la selección anotando más goles. Claramente hacía falta en el equipo, pues Farfán no llega a cumplir ese papel y los recambios no han funcionado”, indicó.