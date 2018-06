‘El wasap de JB’: Arma tonazo con la selección peruana [VDIEO y FOTOS]

‘El wasap de JB’ parodió la despedida salsera que la selección peruana tuvo antes de partir a Europa y, en esta oportunidad, Jorge Benavides se convirtió en el ‘Tigre’ Gareca y Carlos Vílchez en Luis Advíncula.



“El sketch lo grabamos para celebrar el regreso de Paolo, pero el que no quería que se haga el ‘tono’ fue ‘Orejas’, porque no sabe bailar y pedía que todo el mundo se vaya a dormir”, dijo Vílchez.



En el adelanto se ve que te conviertes en el ‘Rayo’ Advíncula.

Sí y es la primera vez que lo imito, bueno hago mi esfuerzo porque no soy imitador, soy actor, pero ahí le puse el swing porque mi ‘primo’ la conoce, baila bien, encima sonea, es el alma de la fiesta y la selección. También con ‘Gareca’ nos mandamos un tangazo.



Hasta la jefa de prensa aparece en la parodia...

Así es, ‘Gomina Bombiazzi’ (‘Yuca’) ahí se manda su dancing con él.



¿Conoces a Luis?

Sí, y también a Cueva



¿Has ‘pichangueado’ con ellos?

No, pero con otros jugadores de la selección, sí.



¿Crees que nuestra selección sorprenderá en el Mundial?

Por supuesto, creo que pasaremos la primera fase y que llegamos hasta los cuatros de final de ahí para adelante, se lo dejamos al ‘barbón’ y a las ganas que le ponga nuestra selección, que para mí ya cumplió.



Cuando regrese la selección, ¿vas a celebrar en el búnker de la ‘Foquita’?

Ja, ja, ja no... pero estoy seguro de que habrá una gran fiesta. (C. Chévez)