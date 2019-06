El Wasap de JB: Carolain Cawen, la popular ‘Churro Crudo’, bajó 15 kilos tras dar a luz 

Carolain Cawen , la popular ‘Churro Crudo’, contó que después de alumbrar a su hijita, perdió 15 kilos de peso y que le gustaría regresar a la televisión.

“Estoy superfeliz, me he recuperado muy rápido del embarazo, al primer mes bajé 15 kilos, estoy con lactancia exclusiva y eso me ayudó muchísimo. Mi hija nació sanita, nunca imaginé amar tanto”, sostuvo la actriz cómica.

A su vez, comentó que le gustaría regresar a ‘El wasap de JB’, pero prefiere aprovechar los primeros meses de su hija.

“Me voy a preparar para mi regreso, espero que se dé el próximo año”, dijo.



(D. Bautista)

