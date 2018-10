El Wasap de JB: Danny Rosales afirma que Romina Antoniazzi se picó por ‘Gomiléfica’

El comediante Danny Rosales contó que a la periodista Romina Antoniazzi no le gusta la parodia que hace de ella, como ‘Gomina’, y le ‘falta correa’.



“Por intermedio de amigos me ha mandado un mensaje y les ha dicho: ‘Dile a ese graciosito que no me gusta como me imita’... yo creo que le falta correa. Se le invitó al programa, pero ha dicho que no porque sabe que la vamos a vacilar”, contó Danny.

¿Crees que se ha molestado?

Se está ganando la antipatía de muchos de sus compañeros. Hay gente que ha trabajado con ella en Latina y dicen que la desconocen, no tenía ese carácter.



Es que ella, como jefa de prensa de la selección, ha tenido varios roces con algunos colegas y tu imitación resalta eso...

Bueno, ya no es ‘Gomina’, ahora es ‘Gomiléfica’ (como el personaje de ‘Maléfica’) y al final parodiamos lo que ella le ha hecho a la gente, no inventamos nada, es una situación real.

Ahora como ‘Gomiléfica’ da miedo...

Jorge (Benavides) me da los tips (para imitarla). Yo le hago caso a mi jefe, ya la chispa, lo que nace en ese momento, son cosas mías.



¿No tienes temor de cruzarte con ella?

No, porque es mi chamba y, si se ‘pica’, no es mi culpa.