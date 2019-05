Fátima Segovia respaldó a 'Yuca' y Jorge Benavides por Clara Seminara: "No se puede manchar la imagen de una figura"

Tras la denuncia de la actriz Clara Seminara contra 'Yuca', a quien acusó de tocamientos indebidos, la actriz y modelo Fátima Segovia, conocida como 'La Chuecona', quien también trabaja en 'El Wasap de JB', respaldó la versión de Jorge Benavides, sosteniendo que fue un "juego de manos".

Para Fátima Segovia, Clara Seminara no fue "sincera y eso está mal", además de brindarle su apoyo a 'Yuca' y Jorge Benavides.



Según el relato de Clara Seminara, 'Yuca' se propasó con ella y la tocó de manera indebida antes de las grabaciones, hecho que hizo que ella reaccione lanzándole dos cachetadas y gritando delante de sus compañeros. Asimismo, la actriz sostuvo que sintió que "Jorge Benavides lo defendió" a Enrique Espejo, verdadero nombre del cómico.



Ante el comunicado de Jorge Benavides indicando que "jamás he permitido faltas de respeto a la mujer", Fátima Segovia, 'La Chuecona', lo respaldó.



"No se puede ir por ahí pretendiendo manchar la imagen de tan prestigiosa figura de la comicidad como lo es Jorge Benavides a quien conozco y trabajo con él hace muchos años, y jamás , pero jamás apañaría ni haría lo que ha manifestado Clara (Seminara)", indicó Fátima Segovia, 'La Chuecona'.



Fátima Segovia sostuvo que Jorge Benavides siempre protege la integridad de sus compañeros de trabajo, "sobre todo de las mujeres por sobre todas las cosas".



Fátima Segovia puso en claro que su posición no es porque trabaja con Jorge Benavides y 'Yuca': "Y no digo todo esto porque esté trabajando aquí en el programa, sino porque la verdad siempre tiene que prevalecer y no me gustan las injusticias", concluyó.



