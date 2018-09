'El Wasap de JB' grabó parodia de la toma de la explanada de Matute por evangélicos | FOTOS

'El Wasap de JB' se viene con todo este sábado, pues Jorge Benavides informó, a través de una foto, que grabaron una parodia sobre la toma de la explanada de Matute por un grupo de evangélicos de 'El Aposento Alto'.



"¡Ya estamos listos amigos! Adivinen, ¿qué vamos a grabar? Este domingo a las 6:00 p.m. en 'El Wasap de JB', ¡no se lo pierdan!", escribió Jorge Benavides en su cuenta de Facebook para avisar sobre el sketch del programa.



El último lunes en la madrugada, miembros de la iglesia evangélica 'El Aposento Alto' ingresaron y fueron expulsados por hinchas de Alianza Lima tras desatarse una pelea donde tuvo que intervenir la Policía.

Los seguidores del Jorge Benavides no dejaron pasar la oportunidad para realizar los más graciosos comentarios. "Algo me dice que 'Yuca' terminará en el hospital", "Esto estará muy divertido", "No me lo pierdo por nada", "Pobre 'Yuca' la que le espera", son algunos de las opiniones del próximo programa de 'El Wasap de JB'.

La publicación de Jorge Benavides tuvo más de 3,000 reacciones en sus redes sociales. Por ahora, solo queda esperar por el nuevo episodio de 'El Wasap de JB' para poder reír a carcajadas.