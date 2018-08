Jorge Benavides sobre El Wasap de JB: "Ya no pienso en competir" | FOTOS

La cabeza de ‘El wasap de JB’, Jorge Benavides, aseguró que no siente presión por la sintonía de su programa y aclaró que no desea tener ningún enfrentamiento con ‘El reventonazo de la Chola’ de Ernesto Pimentel, con quien compite en el horario.

“Tengo más de 30 años de carrera, soy un hombre de base cinco y ya no estoy pensando en eso de competir, sino en hacer un buen producto para que sea visto por los televidentes, esa es mi preocupación semanal. Cuando era joven pensaba en competir con los compañeros, pero ahora me interesa hacer un buen producto. Entiendo que el negocio, a veces, es enfrentar para hacer noticia, pero gracias a mi carrera y trayectoria, no necesito hacer un escándalo para hacer noticia”, refirió Jorge Benavides.

De otro lado, el cómico contó que mañana se emitirá la película ‘La paisana Jacinta, en busca de su Wasaberto’, por Latina. Además, Jorge Benavides anunció que el próximo año realizará una nueva producción sobre su personaje.

“Me han solicitado hacer más películas del personaje, porque el mercado cinematográfico ha mostrado su interés, pues fue una película taquillera. Haremos una producción, pero contando otra historia”, comentó Jorge Benavides, quien añadió que su programa ‘El wasap de JB’ se verá por partida doble desde esta semana.

“Los sábados saldremos a las 8:30 de la noche y los domingos, desde las 6 de la tarde. Serán ediciones distintas”, finalizó Jorge Benavides sobre el El Wasap de JB.

