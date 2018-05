'El wasap de JB': ‘Paolo, el Guerrero’ se enfrenta a ‘Tres Santos’ [FOTOS]

‘Paolo, el Guerrero’ (Jorge Benavides ) encaró al vidente ‘Reynaldo Tres Santos’ (Carlos Vílchez) al coincidir en el aeropuerto, y el brasileño le pidió disculpas de rodillas por predecir que no jugaría el Mundial.



“A ti te quería encontrar, tú eres el que me saló toda la apelación por dártelas de profeta”, le dijo de arranque ‘Paolo, el Guerrero’ al vidente.



“No, no... perdón, ‘Paolo, el Guerrero’ , yo solo quería crear polémica y al final, todo se escapó de las manos. Más bien, tengo unos contactos en la FIFA y te puedo ayudar, perdón, perdón”, respondió el vidente ‘Reynaldo Tres Santos’.



En este sketch de ‘El wasap de JB’ también participa la novia del futbolista ‘Taísa’ (Danny Rosales) y su perrito.

“Nadie te conoce en Brasil y solo buscas hacer daño a mi novio”, dijo la garota.



La parodia termina con la promesa del profeta de encontrar al mozo del ‘Chis hotel’ para que ofrezca la explicación del mate de coca.



Por otro lado, Jorge Benavides contó brevemente que semana a semana se renuevan con imitaciones para seguir divirtiendo al público.



“Estamos contentos con la audiencia del programa, trabajamos arduamente cada semana y somos una alternativa de humor en la televisión”, aseguró el imitador. (E. Castillo)