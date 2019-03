El Wasap de JB parodió 'ampay' de 'Pedro Yucal' con 'Daniménica' y ‘SorpreSheyla’ le reclamó engaño

‘El wasap de JB’ parodió el ‘ampay’ de Doménica Delgado con Pedro Moral, expareja de Sheyla Rojas. ‘Un amor no se llora, se reemplaza’, afirmó ‘Pedro Yucal’ cuando lo filmaron besando a ‘Daniménica’, después de una noche de juerga, sin importarle el sufrimiento de 'SorpreSheyla’.

“No entiendo por qué me has hecho algo así, hace dos semanas que hemos terminado y ya estás besando a otra. Yo ya casi había endeudado mis riñones para costear la boda y me pagas de esa manera”, le reclama ‘SorpreSheyla’ en ‘Gato encerrado’ de la ‘Doctora Pollo’.

“En la vida, cuando una puerta se cierra otra se abre. No hay que hacer un drama por unos besos. Además, un amor no se llora, se reemplaza”, responde ‘Pedro Yucal’.

En tanto, ‘Daniménica’ se defendió afirmando que nadie debe ofenderse, porque “estamos solteros. Además, no he vuelto con él, solo han sido unos besos, somos amigos. Habíamos tomado algo y luego, todo fluyó”, dijo.

Sin embargo, aclaró que siempre se veía con ‘Pedro Yucal’ porque trabajan juntos en Gamarra.



“Yo tengo mi tienda y él es mi ‘jalador’. Dice que es empresario, pero realmente me trae clientes, tiene buen floro con las chicas”, contó.