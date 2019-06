'El Wasap de JB' vacilará a Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia por su 'reconciliación' este sábado

¡Lo que se viene! ‘El wasap de JB’ parodiará, este sábado, la ‘reconciliación’ de ‘Yahaira’ con la ‘Foquita’, quien le alquilará un departamento a la salsera. En el sketch, ‘Yahaira’ (‘Cachito’) y la ‘Foquita’ (JB) se llevarán la sorpresa de su vida, al enterarse de que la dueña del departamento que sería su nuevo ‘nidito de amor’ es ‘Melisia’ (Danny Rosales).



“Bebé, quiero que estés feliz y, por eso, te he alquilado este departamento en la zona más exclusiva de Lima. Será nuestro nidito de amor, digo, vas a estar cómoda y podré visitarte sin que nos ampayen”, dice la ‘Foquita’.



“Tendré que acostumbrarme a este ‘level’, ojalá que no me aburra, porque aquí no hay anticuchos en la esquina ni emoliente con su pan con tortilla”, señala ‘Yahaira’.



Luego, ambos se verán enfrentados con ‘Melisia’.



“Así los quería encontrar, ahora pues... y así me dices que no tienes plata para arreglar la casa, pero le alquilas el departamento que pude comprar con tanto esfuerzo de aguantarte, digo, de mi trabajo”, encaró ‘Melisia’ a la parejita.



En tanto, Carlos Cacho celebró la posibilidad de que Jefferson y Yahaira se estén dando una segunda oportunidad en el amor.



“Hablo con ella por WhatsApp, pero me dijo que no dirá nada (sobre reconciliación), pero sí creo que lo están intentando y me parece bien. No entiendo por qué se arañan tanto, si han vuelto o no, no hay ningún problema con que se hayan dado una segunda oportunidad”, expresó Cacho.



“Ese departamento (de El Golf de los Incas) lo conozco y no es nuevo. He estado ahí porque Jefferson me invitó una botella de champán. No es mi amigo, pero cada vez que me lo encuentro es amable conmigo”, dijo.