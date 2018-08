'El Wasap de JB': 'Yuca' fastidiado porque lo pintan como alcohólico, ¿dejará el programa?

Enrique Espejo, ‘Yuca’, dijo que las bromas que le hacen en ‘El wasap de JB’, donde dan a entender que tiene problemas con el alcohol, lo incomodan.



“En verdad, no me gusta y tampoco a mi familia que bromeen con que llego al canal mareado o que soy borracho, porque la gente cree que soy alcohólico y no lo soy. Incluso, le expresé a Jorge mi malestar, y me dijo que eso le causa risa a la gente, pero no a mí”, agregó.



¿Y bebes?

Solo de manera social y, si no me ven en el programa, es porque pedí licencia por dos semanas por un tema de salud, pero no me he peleado con Jorge y mi contrato con el canal es hasta diciembre.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE