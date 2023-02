We The Lion estrena videoclip ‘Excited’ con Anahí de Cárdenas como protagonista.

We The Lion estrenó su tercer álbum de estudio “TTT” (Timothy Time Traveler), un trabajo conceptual que narra distintas situaciones de un viajero en el tiempo. El álbum tiene un sonido moderno y futurista, donde se siente la presencia de detalles musicales de origen digital. Adicionalmente, todo el arte del disco, fue creado por AI (inteligencia artificial), tecnología que inspiró a We the Lion a componer esta temática.

Esta nueva entrega de la banda peruana continúa mostrando una nueva faceta más colorida y moderna que sigue la línea del exitoso sencillo anterior, homónimo del álbum “TTT”, el cual fue destacado como mejor canción en la radio “KCRW” de California en Estados Unidos, así como fue compartido por medios internacionales de Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil, entre otros países.

Dentro del nuevo álbum, donde se desprenden canciones como “Nostalgic”, “Time Flies” y “EMIT”, se encuentra también el sencillo promocional “Excited”, una canción pop muy energética y con una vibra ochentera donde la banda peruana nos vuelve a sorprender con su calidad internacional.

“‘Excited” es una canción con mucha energía donde proponemos una nueva ruta sonora que te hace querer mover el cuerpo desde el inicio. Estamos muy contentos con el resultado final, así como de seguir compartiendo con nuestros seguidores una etapa más refrescante de We The Lion con este nuevo álbum”, comenta Alonso Briceño, compositor y vocalista de la banda.

El videoclip nos muestra una divertida clase de aeróbicos liderada por la actriz Anahí de Cárdenas, quien pone en aprietos la elasticidad y energía de su peculiar grupo de alumnos.

“La filmación del video fue muy divertida porque todos los personajes en realidad son parte de We The Lion así que nos conocemos muy bien y tenemos mucha química. También fue muy chévere tener de invitada a Anahí, es una capa, y fue muy retador seguir su ritmo, ¡terminamos exhaustos!”, comenta Paul Schabauer, primera guitarra y fundador de la agrupación.

Mientras We The Lion continúa la gira promocional de su nuevo álbum, la banda sigue trabajando en sus siguientes producciones, las cuales proponen un 2023 con 3 álbumes conceptuales de estudio; TTT, S4BBQS (Songs for BBQs), GARAGE, respectivamente.

La banda trabajó el mastering de todo el álbum en el reconocido estudio Neoyorkino, “Sterling Sound” y ahora ya pueden escuchar el nuevo álbum “TTT” y sencillo “Excited” de We The Lion en Spotify, así como ver el video oficial en YouTube y seguir a la banda en todas sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR