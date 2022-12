Wendy Ramos supo que este 2022 era el momento de publicar “Mi fiesta es mía” (Penguin Random House Grupo Editorial), su nuevo libro en el que a través de un viaje de vida y de desgranar recuerdos y experiencias, busca motivar a los lectores a luchar contra sus propios miedos y fantasmas.

LEE MÁS

Wendy Ramos comparte tierna imagen y contundente mensaje: “No descarte ningún sueño, por muy loco que sea”

Tenías que tomar distancia de la ciudad, del día día para escribir el libro . Es que me distraigo demasiado, sé que en mi casa podría apagar el internet, por ejemplo, pero también sé que puedo aplastar un botón y va a estar ahí otra vez. También están los correos que contestar, la conferencia, mil cosas que pasan y que merecen mi atención; algo tan importante y tan grande como un libro, no puedes darle una hora al día,

Y es allí cuando regresas a Tambopata...

Descubrí que en este lugar, donde no hay internet, ni siquiera línea de teléfono, no hay forma de que nadie se comunique contigo, entonces estoy con toda mi atención puesta en una sola cosa. Me voy planificando los días que necesito, voy y trabajo desde que amanece hasta que llegue la noche.

Para contar cosas personales hay que dejar el pudor en el camino... Lo que pasa es que en el libro yo quería contar lo que había aprendido e hice mi elección, pasa más por decidir qué historias iba a contar que le puedan servir a los que me leen. De repente, hay historias que no tienen un mensaje dentro del relato, pero sí sirven para entender de dónde vengo.

¿Hay lectores que encuentran en tus historias una identificación con sus propias vidas?

Me está pasando mucho que el libro se está convirtiendo en un espejo, y eso es una maravilla, porque eso es lo que me encanta hacer con todas las cosas. Es como en “Cuerda”, dicen “wow” y lo comparan con situaciones que han pasado en sus vidas, me están contando un montón de historias en las que a raíz del libro están entendiendo lo que les pasó y la razón por la que actuaron de esa manera y les ha ayudado a conocer sus propios procesos.

Experiencias de vida que le dejaron grandes enseñanzas nos cuenta en su libro Wendy Ramos.

CICLOS Y DECISIONES

En el libro hay muchas etapas de tu vida que vas cerrando, ¿cómo te das cuenta que ya se terminó un ciclo para empezar otro?

Me escucho muchísimo, y eso lo aprendí con el clown, a estar bien consciente de cómo me siento con las cosas, con los espacios, con las personas, porque el payaso lo que tiene que hacer es contarle al público lo que está sintiendo todo el tiempo. Eso me hizo aprender a darme cuenta que siento todo el tiempo.

Y a partir de allí a tomar decisiones.

Me escuchó y digo: ya está, tengo ganas de pasar, tengo ganas de otra cosa, tengo ganas de ir por otro camino y lo quiero mucho y puedo hacerlo. Comienzo a prepararme para un nuevo inicio, estoy preparada para dar el salto .

¿Qué le dirías a tanta gente que aún no se ha dado cuenta de que la fiesta de la vida es suya?

Bueno, yo les recomendaría el libro porque da precisamente el mensaje de que todos tenemos la oportunidad de elegir, aunque a veces parezca que no. Hay que elegir ser felices, qué queremos hacer de nuestras vidas y cómo la queremos, algo tan simple como que la fiesta de tu cumpleaños es tuya y debería ser algo que disfrutes y no estar pensando en que todos los demás sean felicesen tu cumpleaños y trasladar eso a la vida.

TE PUEDE INTERESAR