ES MOMENTO. Wendy Ramos fue invitada a formar parte del proyecto Aprendemos Juntos del Banco Continental. La actriz dio una conferencia con el fin de invitar a otras mujeres a tomar el control de sus vidas.

Las declaraciones de Wendy Ramos se viralizaron en Twitter debido a su conmovedor mensaje para las mujeres. La actriz empieza contando que hace diez años publicó un chiste en redes sociales donde se menciona que la mejor forma de conquistar a una mujer es ignorándola. Ramos afirma que es un chiste que no compartiría hoy.

“Creo que es un momento donde tenemos que estar muy atentas porque hay cosas que toda la vida hemos escuchado, hemos actuado de maneras que ahora son inconcebibles”, cuenta la actriz en la conferencia de Aprendemos Juntos.

Wendy Ramos también habla sobre su experiencia en el unipersonal “Cuerda” donde reflexiona la dependencia a la que se sometió por complacer a los demás. “Ese agarrar la sartén por el mango, si esa sarten es tu vida, quién esta agarrando el mango de tu sartén o alguien lo tiene, agarra la sartén del mango de tu vida y decide qué cosa quieres hacer”

“Cuando era chiquita hacía mi fiesta y había esta mesa llena de sanguchitos, yo estaba en mi cuarto y salí, pisé el piso y me dijeron estas ensuciando. Yo crecí pensando que mi fiesta era de mis invitados, mi fiesta no es de mis invitados, mi fiesta es mía. Yo no puedo estar haciendo todo el tiempo lo que mis invitados quieren, toma tus decisiones de lo que quieres hacer porque nos han negado esa posibilidad por mucho tiempo”, finaliza.

“Creo que es un momento en el que las mujeres tenemos que estar muy atentas, porque hay cosas muy naturalizadas que hemos oído o pensado toda la vida y que ahora son inconcebibles”, Wendy Ramos, actriz y ‘clown’. pic.twitter.com/62keTfZYlE — Aprendemos Juntos (@AprenderJuntos_) September 15, 2020