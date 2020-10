La actriz y comunicadora, Wendy Ramos publicó un adelanto de lo que será la serie ‘Raúl con Soledad’ que protagoniza junto a su querido amigo y colega Carlos Carlín.

La pareja de actores es recordada con cariño por protagonizar la comedia de televisión ‘Pataclaun’ en los años 90. Y lo último que hicieron juntos fue la serie ‘Historias virales’ que se transmitió a través de YouTube, donde ambos tenían tres personajes diferentes.

Esta vez Ramos y Carlín vuelven a juntarse para contar una historia en la que quizás muchas parejas se identifiquen. La trama de la serie cuenta la historia de Raúl y Soledad quienes tras más de 20 años de casados deciden separarse. Sin embargo, son obligados a convivir bajo el mismo techo debido a la pandemia por el nuevo coronavirus. Allí surgirán divertidas experiencias que los ayudará a mirarse de otra manera.

“Ya viene ❤ Y va a estar en Netzun desde el sábado 16. Rodamos 8 capítulos en 8 días, bajo la dirección del maravilloso @brunoascenzo. @carloscarlinof y yo cumplimos un sueño mil veces postergado de hacer algo así. No puedo creer que por fin lo logramos. No es una comedia, no es un drama, es una mezcla de todo, como en la vida. Estoy muy, muy, muy feliz con esto. Espero con todo mi corazón que les guste tanto como a nosotros”, escribió Wendy Ramos en su red social.

Al parecer el tráiler logró buena acogida debido a que generó los siguientes comentarios: “'Aún no puedo superar a Narda y Julito!! Ahora #Raulconsoledad ¡Me encantaaaaa!', ‘Sé que la disfrutaré un montón. Ya la amé’, ‘Amo el trailer, es el espejo de mis papas’, ‘Jajaja ya quiero verlo’, ‘Al fin Tony! Wendy te aceptó’”.

Wendy Ramos y Carlos Carlín en 'Raúl con Soledad'

Wendy Ramos envía conmovedor mensaje para las mujeres

Wendy Ramos es reconocida por realizar conferencias gracias a su rica experiencia como comunicadora, guionista, actriz, clown y maestra de clown. Debido a todo esto fue invitada a ser parte del proyecto Aprendemos Juntos del Banco Continental, donde aprovechó para dar un mensaje a las mujeres que bien puede aplicarse a todos.

“Cuando era chiquita hacía mi fiesta y había esta mesa llena de sanguchitos, yo estaba en mi cuarto y salí, pisé el piso y me dijeron: ‘estas ensuciando’. Respondí: ‘Quiero un saguchito’, me dijeron: ‘No, porque todavía no vienen los invitados’. Yo crecí pensando que mi fiesta era de mis invitados. Y mi fiesta no es de mis invitados, eso me di cuenta de grande, mi fiesta es mía. Yo no puedo estar haciendo todo el tiempo lo que mis invitados quieren. Agarren por favor el mango de sus sartenes, agarren el mango de sus vidas y tomen sus decisiones de lo que quieren hacer, especialmente si eres mujer porque nos han negado esa posibilidad por mucho tiempo", señaló conmovida la maestra clown.