La cantante Wendy Sulca comentó que tiene mucho respeto y admira a Judith Bustos, ‘La Tigresa del oriente’, y que siempre la ha tratado con cariño y admiración, descartando algún tipo de maltrato que se comentó en el pasado. Asimismo, señala que siente que en el Perú ya la tratan como una artista seria, después del éxito que está logrando en el extranjero.

Wendy, acabas de lanzar una canción dedicada a tu hermana y revelaste que es autista...

Sí, mi hermana es autista y no lo había dicho antes; pero quise contar este tema que es tan familiar pues es mi primera composición, que ha nacido desde el fondo de mi corazón y dedicada a una persona que solo puede desbordar amor, que es la luz de mis ojos, el amor de mi vida. Además, lo hice porque siento que han crecido los casos de autismo, pues recientemente una prima está viviendo una situación similar y no sabía qué hacer, a veces, hay negación, frustración... pero como digo, por algo estos angelitos nos han elegido, personas hermosas, sin maldad y de eso se trata mi canción ‘Mi ángel’.

Tu carrera en el extranjero está creciendo cada día, ¿sientes que pasa lo mismo aquí en el Perú?

Este año he tenido momentos muy bonitos, como cuando aparecí en Times Square o me invitaron a los MTV en México. Pero también estoy agradecida con el público de mi país, ya me siento más segura de que están reconociendo el esfuerzo que llevo haciendo todos estos años, que estoy creciendo como artista, que me tomen como una artista seria, siento ese cariño y respeto.

La Tigresa del Oriente dejó entrever que le hiciste un desplante en México, ¿qué hay de cierto?

Preferiría no hablar de eso, la respeto mucho, todos saben que nunca hablo mal de nadie, jamás me he referido de mala manera de alguna persona, a la Tigresa la respeto, la admiro mucho y siempre la voy tratar con mucho cariño.

Te está yendo muy bien en lo profesional, ¿dime cómo vas en el amor?

Ese es otro tema, yo estoy tranquila, nunca he hablado del tema amoroso, pero si algún día decido hacerlo ya me verán en mis redes sociales.

Por otro lado, pidió a la población femenina realizarse los chequeos preventinos para descartar el cáncer de mama, pues es el segundo diagnóstico más letal en el Perú, y que hace unos años vivió de cerca esta enfermedad pues su abuelita perdió la batalla.

TE PUEDE INTERESAR

Kathy Sheen nota que Yaco no saludó a Natalie Vértiz por su cumpleaños y cuestiona: “¿Problemas en el paraíso?”

El Gran Show 2022 EN VIVO: Cuándo y a qué hora se estrena el reality de baile de Gisela Valcárcel

¿Qué pasó con Rodrigo González y Gigi Mitre?: Conductores de ‘Amor y Fuego’ se ausentan de programa