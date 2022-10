La cantante Wendy Sulca acaba de lanzar su tema ‘Mi ángel’ y contó que está dedicado a su hermana, quien es autista. Además, agradece el cariño del público peruano por su cariño, pues apoyan mucho su carrera y se siente una artista seria.

“Siempre trato de dar mensajes bonitos e importantes, mi hermana es autista y es mi primera composición, que ha nacido desde el fondo de mi corazón. Ella solo me provoca amor, es la luz de mis ojos, es mi ángel”, señaló Wendy Sulca.

Además, señala que su carrera ha crecido mucho y se siente una artista seria. “Estoy agradecida con el público del Perú, me siento más segura porque reconocen mi esfuerzo, mi trabajo que vengo haciendo todos estos años y creciendo como una artista, me ven como una artista seria, yo siento ese cariño y respeto y me siento agradecida por eso”, comentó Wendy Sulca.

En cuanto al amor, señaló que prefiere no dar detalles de su vida privada, pero tampoco se esconde y que su vida ha dado un cambio porque está disfrutando mucho más la vida.

“En ese tema estoy tranquila, no me gusta comentar de mi vida privada; pero nunca me escondo. Es más, ahora estoy en una etapa donde disfruto más la vida, la pandemia me abrió los ojos, no solo para cuidar y valorar mi salud, respetar mi cuerpo; sino que antes no salía mucho, me enfoque mucho en las cosas materiales y el trabajo porque son los sueños que uno tiene pero es importante disfrutar la vida, tener experiencias, hacer cosas que valgan la pena. Por ello, hice una lista de cosas por hacer y poco a poco le estoy dando check; en ese sentido estoy viajando mucho, saliendo con amigas”, dijo la cantante.

‘RESPETO A LA TIGRESA’

Hace unos días, la cantante Wendy Sulca comentó que tiene mucho respeto y admira a Judith Bustos, ‘La Tigresa del oriente’, y que siempre la ha tratado con cariño y admiración, descartando algún tipo de maltrato que se comentó en el pasado.

La Tigresa del Oriente dejó entrever que le hiciste un desplante en México, ¿qué hay de cierto?

Preferiría no hablar de eso, yo respeto mucho a ‘La Tigresa’, todos saben que nunca hablo mal de nadie, jamás me he referido de mala manera de alguna persona, y la respeto muchísimo, la admiro por todo lo que ha logrado en la música y siempre la voy tratar con mucho cariño.

