La cantante y reconocida YouTuber internacional, Wendy Sulca lanzó junto a la afamada cantautora Susana Baca y la cantante de Pop, Marie Cherry la canción ‘Mujer montaña’ para enviar un importante mensaje contra la violencia hacia la mujer.

Sulca confesó haber sido víctima de acoso callejero en varias oportunidades, esto la animó a colaborar con este tema para sumar a la erradicación de la violencia física y psicológica contra las mujeres.

“Para mí ha sido un gran honor colaborar con Susana Baca y Marie Cherry. Esta canción ha unido a tres artistas mujeres, empoderadas, cada una con su estilo musical. Esta unión ha valido mucho la pena por el mensaje de empoderamiento, de dar fuerza a las mujeres para erradicar la violencia. Hoy más que nunca porque en la pandemia han crecido mucho más los casos de feminicidio. Estamos unidas por esta causa”, señaló Wendy Sulca al grupo El Comercio.

También detalló que el videoclip de la canción fue grabado en noviembre del año pasado en el distrito de Carabayllo y en la ciudad de Urubamba en Cusco hasta donde llegaron junto a Marie Cherry. Susana Baca grabó su parte en su casa.

“Fue mi primer viaje después de la primera cuarentena, en ese tiempo se podía viajar, pero con todos los cuidados. Todos estábamos con mascarilla, gel y con cuidados respectivos. Y muy contentas. Viajamos a Urubamba con Marie, grabamos allá y Susana acá (en Lima)”, contó.

Por fortuna, Wendy Sulca aseguró no haber sido víctima de violencia física por parte de una expareja, pero sí ha sufrido acoso callejero. “Sí hay mucho acoso en las calles, a mí me ha tocado en diferentes oportunidades y es algo que no se puede controlar. Por eso estamos alzando nuestra voz para que esto pueda cambiar”, dijo.

La joven cantante aconsejó a sus seguidoras no quedarse calladas si son víctimas de violencia física o acoso callejero, señaló que “lo principal es sentirnos seguras de nosotras misma y vivir sin miedo. Ojalá cambie todo esto”.