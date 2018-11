Wendy Sulca criticó a la Tigresa del Oriente por 'Estoy Chihuán' porque alienta "al bullying y al morbo"

La recordada intérprete de ‘La tetita’, Wendy Sulca, criticó a ‘La Tigresa del Oriente’ por lanzar su tema ‘Estamos Chihuán’, porque alienta el bullying.



Además, dijo que no tiene pensado trabajar con ella, pues cada una lleva caminos diferentes.



“Por ahora cada una tiene caminos muy distintos y hacemos lo que nos apetece en el tema musical, pero nos llevamos bien”, comentó Wendy Sulca, quien participó del ‘Entel Media Fest’.



¿Qué te parece la polémica que ha generado su videoclip ‘Estamos Chihuán’? Pues hasta tuvo que retirar su tema de las redes sociales.

Es que es ‘La Tigresa del Oriente’. Igual siempre hay que tratar de no animar al bullying y al morbo, yo siempre he estado en contra de esas actitudes.



¿En tu caso nunca te han pedido retirar tus videos?

No, para nada.