La cantante Wendy Sulca festejó sus 26 años y presentó su disco ‘Evolución’, en el cual debuta como compositora. Cuenta que en esta producción ha explorado varios géneros musicales, pero no ha dejado de lado sus raíces andinas.

“Estoy feliz, son varios años de trabajo y es un sueño hecho realidad. Acabo de estrenar mi álbum ‘Evolución’ que es un paso muy importante en mi carrera. Me he emocionado cuando lo he escuchado en todas las plataformas digitales”, dijo Wendy.

Siempre estás innovando en lo musical, ¿qué sorpresas hay en ‘Evolución’?

Hemos explorado varios géneros musicales, hay temas que van de lo urbano hasta lo alternativo, pero siempre van a escuchar instrumentos andinos como la zampoña, no voy a dejar mis raíces andinas. Ademas, tenemos colaboraciones con Rubén Albarrán, de ‘Café Tacuba’, también con Miss Bolivia y Maca del Pilar, y Liberato Kani que es un cantante de hip- hop.

Tú tienes varios de carrera, pero sigues vigente...

Por supuesto, siempre es un sacrificio, pero siempre hay que salir adelante a pesar de todo.

Contaste que este disco es muy especial porque estás debutando como compositora.

Sí, la canción ‘Mi ángel’ está dedicada a mi hermanita menor que es la persona más importante de mi vida. Y estoy muy feliz porque he recibido comentarios muy bonitos y positivos por la canción y he llorado de emoción.

Hiciste una celebración doble con el estreno del videoclip del tema ‘Si quieres tenerme’ y tu cumpleaños.

Sí, cumplí 26 años y tenía que festejarlo por todo lo alto. Amanecí con fiebre, pero me puse una inyección y salí a disfrutar de todo lo bonito que me está pasando.

Los Rabanes elogian a Wendy Sulca: “En cualquier lugar del mundo la conocen”

La banda panameña Los Rabanes marca su regreso a Perú luego de más de tres años para realizar tres shows en el país. Ante su llegada, el vocalista principal Emilio Regueira ofreció una entrevista donde destacó el talento de Wendy Sulca.

En una reciente entrevista con el diario El Comercio, Regueira contó detalles de su regreso a Perú y reveló que trabajó junto a la artista peruana en una nueva versión de “Cómo te deseo”, de Maná.

“Wendy es una artista muy profesional. Si mencionas a Wendy en cualquier lugar del mundo la conocen, nosotros hicimos la prueba en Portugal y sí la conocían. Ha evolucionado, ha crecido y es una artista mucho más allá de los primeros videos que se conocen”, contó Regueira.

“En ‘Cómo te deseo’ cantó muy bien; incluso Vampiro, guitarrista original de Maná, me dijo: ‘Emilio, la versión de Los Rabanes con Wendy suena mejor que la de Maná’. Hoy en día los artistas salen por lo que sucede en internet, y eso fue una pre tendencia que creó Wendy”, añadió.

