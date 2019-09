Wendy Sulca sobre insultos por Vivo x el Rock: "Hay mucha discriminación hacia las personas que venimos de la sierra"

Wendy Sulca estará en Vivo x el Rock. Pese a que varios seguidores del evento no les agradó la idea, la cantante ha salido al frente de las críticas para denunciar que hay "mucha discriminación hacia mí simplemente por ser quien soy".

En entrevista con RPP, Wendy Sulca sostuvo que en Vivo x el Rock habrán diferentes escenarios y si a los asistentes no les gusta su música, "no me escuches y listo".

Para Wendy Sulca las críticas que recibe es por el racismo que aún se vive en el Perú.

"Creo que lastimosamente siempre existe racismo en nuestro país y en muchos países . Hay mucha discriminación hacia mí simplemente por ser quien soy y por haber empezado cantando desde muy pequeña la música folclórica. Hay mucha discriminación hacia las personas que venimos de la sierra", dijo Wendy Sulca.



Finalmente, Wendy Sulca les mandó un mensaje a sus detractores, "contra toda esa gente que manda siempre malas vibras, que siempre está comentando cosas feas".

"Como dice mi canción ('Chau, chau. chau') ‘no me importa lo que digan, no me importa lo que hagan. Lo que pienses de mi vida suavecito me resbala’. Ojalá que entre peruanos nos apoyemos más; no hay que pisotearnos entre nosotros”, concluyó Wendy Sulca.