El cusqueño Víctor Acurio, protagonista de la película nacional ‘Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo’ contó que tras el éxito que viene teniendo la cina nacional hablada en quechua y tras recibir muchos buenos comentarios de su participación, ha decidido estudiar actuación y seguir participando en diversas producciones.

La cinta nacional acumula hasta el momento más de 70 mil espectadores, manteniéndose como una de las producciones independientes más exitosas de los últimos años. Esta entrañable película, que actualmente sigue compitiendo con blockbusters como Avatar: El Camino del agua y Gato con Botas 2, entre otros ha logrado ganarse el cariño del público en los cines de Lima y provincias con una emotiva historia acerca del descubrimiento del séptimo arte por parte de un niño cusqueño en una atractiva propuesta que mezcla el drama y la comedia de forma notable.

“La película la grabé hace cinco años, cuando tenía doce años, y me encuentro feliz del éxito de ‘Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo’ pues entra a su novena semana en los cines con más de 70 mil espectadores. Sin duda, que es todo un récord para una producción peruana hablada en quechua”, señala Víctor Acurio, quien en la película interpreta a ‘Sistu’.

Además, señala que el público en las redes sociales lo felicita por su participación y le recomiendan seguir en la actuación.

“En las redes sociales la gente me felicita y me piden que estudie actuación, y he decidido hacerlo el próximo año; pues por ahora estoy terminando mi carrera de mecánica automotriz”, señaló Víctor Acurio.

PELÍCULA PREMIADA

La cinta cuenta como Sistu y su pequeña comunidad en los andes descubren la magia del cine. Sistu maravillado por este descubrimiento, decide contar sus propias historias, esto hace que cree su propio cine, con sus actores, cultura y, sobre todo, en su idioma. Esta película se ha convertido en la favorita del público peruano y es un mensaje de amor al cine que vale la pena ver en pantalla grande.

Como se recuerda, ‘Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo’ fue aclamada como una de las mejores películas del Festival de Cine de Lima y obtuvo tres importantes galardones.

Y ha llegado a la pantalla grande tras ganar el Premio del Público a Mejor Película, Premio del Jurado del Ministerio de Cultura a Mejor Película Peruana y Premio de la Comunidad PUCP a Mejor Película de “Hecho en el Perú”. Además, ganó el Premio Concurso Nacional de Proyectos de Largometraje de Ficción en Lenguas.

TE PUEDE INTERESAR:

Katia Palma y su radical cambio a lo largo de los años: ¿Cómo bajó de peso?

Carlos Alcántara ‘cuadra’ a su sobrino Ricardo Mendoza: “Él no es el protagonista de Asu Mare, soy yo”

Paula Manzanal gana 30,640 soles al mes por transmisiones en TikTok, según informe de Magaly