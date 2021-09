El destacado actor William Levy , uno de los presentadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2021, luego de los ensayos para la gala central de este 23 de setiembre en el Watsco Center en Coral Gables, Florida, charló con la prensa acredita a este importantísimo evento y reveló que desarrollar la faceta de conductor lo pone algo nervios o.

“Los Billboard es un show espectacular que reúne a muchos artistas y en lo personal tengo chance de ver a mis compañeros de trabajo prensa, tv, cine y música reunidos, y eso es algo bonito”, dijo el protagonista de la nueva versión de la telenovela ‘Café con Aroma de Mujer’.

Luego, se refirió a su rol en la gala de este 23 al lado de la escultural Gaby Espino, el gran Pedro Fernández y la guapa Maite Perroni.

“¿Qué me pone más nervioso actuar o presentar? Pues no sé, quizás presentar, la actuación es lo mío, lo que sé hacer, pero esto no es lo mío, sin embargo uno lo disfruta igual y hago el personaje de presentador así que me lo tengo que creer”, precisó.

Sobre sus gustos por la música , comentó que la salsa es su preferida y que también escucha la música regional y el reguetón.

“Me gustaría ver (en la gala de los Billboard ) a Marc Anthony, soy amante de la salsa. También escucho lo música regional y el reguetón, diría que un poquito de ambos”, detalló.

DIRIGIÓ PELÍCULA

Levy también habló del estreno de la película que dirigió y escribió ‘En brazos de un asesino’ que tuvo buena aceptación en el mercado Latinoamericano y que piensa llevar a Europa.

“Sí, tuve la oportunidad de escribir, producir y actuar en esta película que ya se estrenó en Latinoamérica y nos ha ido bien, por eso estamos pensando llevarla a Europa. También tenemos en mente otros proyectos, algunas series como ‘La isla ' que pensamos grabar en Chile“, precisó.

En cuanto a su rol como empresario, ya que es dueño de algunos restaurantes en Miami, dijo que el mejor tip para un emprendedor es la perseverancia y no mirar el fracaso como un punto de quiebre .

“A los emprendedores les diría que lo más importante es creer en ti y seguir creciendo, no hay que escuchar lo negativo, que piensen que no hay fracaso que no venga con una enseñanza para seguir creciendo, para tomar un nuevo impulso y alcanzar esa meta trazada”, concluyó