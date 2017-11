William Luna arrepentido tras cantar desnudo: ‘Perdónenme público, sé que cometí una estupidez’ [VIDEO]

A William Luna se le pasó la mano. Y es que el popular cantante peruano no dudó en serle fiel a su palabra y finalmente cumplió con la promesa que hizo si Perú clasificaba al Mundial Rusia 2018. Sin embargo, nunca esperó recibir tal avalancha de críticas.

Tras la histórica clasificación de la selección peruana, William Luna se desnudó y cantó como ‘Dios lo trajo al mundo’ para todos sus seguidores de Facebook. En el video se le ve muy emocionado tras el Perú vs. Nueva Zelanda sin una sola prenda de vestir.

Tras su transmisión en vivo de Facebook, William Luna recibió una avalancha de críticas y burlas sobre su polémico desnudo. Mientras algunos le reclamaron porque hay niños que también lo siguen, otros como Dina Páucar se mofaron de sus ‘atributos’.

Es así que en una entrevista con Mónica Cabrejos para Radio Capital, William Luna se mostró arrepentido. ‘Estoy arrepentido de lo que hice, pero sí no quisiera que me digan cobarde. Me siento muy feliz por mi país. Pido disculpas’, dijo en el programa.

‘Si lo hice es para no quedar mal conmigo mismo y con mi gente, pero mucha gente se ha reído. Pido disculpas a la gente que se ha sentido ofendida’, aseguró William Luna.

Asimismo, el cantante también utilizó sus redes sociales para expresar su sentir ante la ola de críticas que lo sepultó. ‘Si canté desnudo fue porque una promesa se cumple y vergüenza no tengo. Tendría vergüenza si dijeran que soy un hombre sin palabra’, escribió WilliamLuna en su cuenta de Facebook.

‘Perdónenme público. No lloro porque ya he llorado bastante ¿por qué? Porque sé que cometí una estupidez. Los quiero mucho, los respeto mucho pero también tengo que denunciar a mucha gente en Facebook que insultan a los artistas, a sus familias, que se burlan de nosotros y que buscan el desequilibrio’, lamentó William Luna durante una transmisión en vivo el último sábado.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.