William Luna arremete contra Camilo y Evaluna: “Es indignante, más respeto a Machu Picchu”

A través de su cuenta de Facebook, el cantante William Luna envió un fuerte mensaje a Camilo y Evaluna Montaner tras el lanzamiento de su nuevo tema musical ‘Machu Picchu’, que causó comentarios divididos en redes sociales.

Al respecto, William Luna criticó que Camilo y Evaluna hayan llamado ‘ruinas’ a Machu Picchu y exigió un poco más de respeto cuando se refieran a la ciudadela inca.

“¿Ruinas de Machu Picchu? ¡Por favor! Más respeto a Machu Picchu. No me parece, yo sé que son muchachos con bastante fans y su música es bonita, pero, ¿expresarse de Machu Picchu como ruinas? Es un centro histórico, una maravilla mundial, no puedes decirle ruinas”, dijo William Luna en su video.

Asimismo, el cantante considera que el nuevo tema de Camilo es una ofensa para los cuzqueños y exigió que se respete a la maravilla del mundo.

“Camilo, Evaluna, hija de un gran cantante al que yo admiro, su papá Ricardo Montaner debería decirles que es una ofensa para los cuzqueños y para el Perú. Hay que respetar bastante lo que nosotros denominamos lo mejor que tenemos. Eso no podía callarme, es indignante”, puntualizó.

Camilo y Evaluna Montaner estrenaron el pasado lunes su nueva canción "Machu Picchu". (Foto: Instagram / @camilo)

CRITICAS EN REDES SOCIALES

Muchos de los seguidores del colombiano lamentaron que el cantante solo mencione una vez a nuestra maravilla arqueológica en su tema.

“Yo tengo más ruinas que Machu Picchu”, es el símil que usa Camilo para su nueva canción en la que solo menciona a la maravilla del mundo una sola vez. La letra en sí se relaciona al romance de una pareja y las íntimas declaraciones que se hacen los protagonistas.

Debido a esto, algunos usuarios empezaron a criticar al cantante colombiano a través de sus redes sociales incluso pidiéndole que le cambie el título a la canción ya que, según mencionan, consideran que es una falta de respeto.