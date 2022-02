William Luna contó que durante la pandemia se fue a vivir casi un año a Estados Unidos donde trabajó cantando en casas familiares por cumpleaños y bares de la colonia peruana, pues los shows en nuestro país eran nulos y el estar alejado de la capital , viviendo en el Cusco con su familia, no iba a pagarle las cuentas ni ‘llenar la olla’. El cantante y compositor hizo esta confesión al apadrinar a los artistas urbanos Ralph Armon y Nene Blass, quienes presentaron la versión ‘Niñachay 2.0′.

“En estos dos años de pandemia siento como que se hubiera apagado la luz y hoy se vuelve a encender por etapas. Después de dos años retorno a una conferencia de manera presencial para apadrinar a dos jóvenes valores de la música Ralph Armon y Nene Blass que me han sorprendido gratamente al grabar ‘Niñachay 2.0′ , estas son las situaciones que a un artista lo revitalizan, le llenan el alma y renace la inspiración”, detalló.

Willian Luna, también destacó la importancia de que las nuevas generaciones escuchen nuestra música en géneros más modernos. “Para mí es importante porque siento que ayuda al compositor, porque estos temas que son conocidos de nuestra música, serán escuchados por un público más joven, que consume música en distintas plataformas, en un ritmo que ya está de moda más de una década, nos invita a que estemos presentes como compositores. Me siento contento con el trabajo de Ralph y Nene al hacer una versión de Niñachay”, dijo.

Estos dos años donde no hubo conciertos, shows, por la pandemia, fueron muy duros para los artistas...

Sí, nuestro gremio fue muy golpeado. Yo me fui a vivir al Cusco con mi familia, refugiándome de este virus, pero había que trabajar, tenía cuentas que pagar, llenar la olla como decimos popularmente, por eso me fui casi un año a Estados Unidos y allá trabajé, no en grandes escenarios, en bares y también en casas familiares donde canté por cumpleaños en ciudades como Patterson, Nueva Jersey, Nueva York, donde hermanos ecuatorianos y nuestros compatriotas me respaldaron con su presencia. Hoy finalmente siento que estamos volviendo a una normalidad que no es definitiva, porque debemos seguir cuidándonos y estar alerta con las mutaciones de este virus, pero que alienta a seguir para adelante.

¿El virus no ‘tocó’ a tu familia?

Gracias a Dios, no, pero he visto sufrir a muchos hermanos del gremio y a miles de familias peruanas con este mal. Sin embargo, mientras tengamos fe, sé que saldremos adelante. Una batalla a la vez y la música es nuestro estimulo para alegrar el alma. Bendiciones para todos.