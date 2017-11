Perú al Mundial: William Luna cumple su promesa y se desnuda tras clasificación a Rusia 2018 [VIDEO]

¡Lo hizo! El cantante William Lunacumplió la polémica promesa que anunció semanas antes ahora que la selección peruana logró la ansiada clasificación al mundial Rusia 2018, tras el repechaje ante Nueva Zelanda. El intérprete se desnudó en vivo a pesar de las críticas que le hicieron en redes sociales.

En un video que transmitió en su Facebook, William Luna aparece entonando, con guitarra en mano, algunas canciones de apoyo a la selección peruana tras su hazaña.

Sin embargo, con el paso del tiempo y mientras leía los ofensivos comentarios que le hacían muchos usuarios, William Luna decidió cumplir su palabra y desnudarse en pleno video.

William Luna William Luna William Luna

"A todos los que me han retado 'hijos de su mamá', yo no nací para ser figuretti. Querían que me desnude, así gordo no importa. Palabra es palabra", decía William Luna en el video.

Momentos después, William Luna, cogió su guitarra nuevamente y empezó a interpretar su éxito 'Niña Chay' sin prensa de vestir alguna. "Qué viva el Perú, cuantas veces yo he llorado por el Perú. Soy un hombre que cumple su palabra", agregó.

Al parecer, el video fue eliminado de sus redes sociales, por lo que William Luna se vio obligado a dejar un extenso mensaje explicando los motivos que lo llevaron a realizar dicho acto.

William Luna William Luna William Luna

"Y cumplí mi promesa, a tanta insistencia y sobre todo de damas, a quienes les dije, primero está el respeto. Sin embargo, me dijeron cobarde; cosa que no soy, ni tampoco soy figuretti, se nace para ello, es un oficio ser figuretti. Y a mi no me sale. Las redes sociales son un show aparte. Y si canté desnudo, fue porque una promesa se cumple y vergüenza no tengo, tendría vergüenza si dijeran que soy un hombre sin palabra. Qué me disculpen los niños y las señoras y señoritas, pero tendrían que estar en mis zapatos, para soportar tantos insultos. Gracias, si me comprenden", se lee en su post.

El video de William Luna fue publicado en esta página de Facebook y muchos de sus seguidores lo respaldan por haber hecho honor a su palabra.