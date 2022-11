El cantante William Luna afirmó que Christian Cueva le pone el ‘juego bonito’ a la selección y marca la diferencia. Además, anunció que formará parte del Primer Festival de Música Peruana, que se realizará este domingo en la Concha Acústica del Campo de Marte.

“Ayer (miércoles) Cueva hizo un partido donde nos deleitó con sus jugadas, le pone alegría a la selección”, dijo el cantante.

¿Cueva es el jugador diferente?

Siempre lo he dicho, Cuevita enriquece el fútbol peruano. Por más que tenga críticas, él tiene el juego bonito que nosotros necesitamos. El partido ante Paraguay estaba todo apagado, entró Cueva y le cambió la cara.

¿Eres hincha de ‘Aladino’?

No solamente soy hincha de Cueva, soy hincha del Perú entero, de la selección y soy hincha de Cienciano. Con todo respeto a mis amigos de Alianza, Cristal y la ‘U’, todavía no han ganado títulos internacionales; cuando los ganen, conversen con el ‘papá’.

Cueva fue a uno de sus últimos conciertos, ¿cómo lo conoció?

Yo lo conocí, como todo el mundo, viendo los partidos. Después nos comunicamos por las redes y me contó que había escuchado mi música cuando era niño por sus papás.

Estuvo presente en la celebración de su aniversario.

Sí, es un amigo extraordinario y me dice que ama mi música y la música peruana.

DE VUELTA A LOS ESCENARIOS

Ha retomado por completo sus actividades artísticas.

Así es, cuando hemos retornado nos hemos dado cuenta de que muchas cosas estábamos desperdiciando como estar en el escenario, compartir con los amigos. No se puede vivir sin los amigos

Sin la música tampoco.

La música no solo me ha dado grandes satisfacciones, también me ha dado amigos.

Usted durante la pandemia se fue a vivir al Cusco...

Sí compramos una casa con mi esposa. Pero ya me vine a Lima, tanto paraíso no es tan bonito. El silencio empezó a ahogarme y no por la falta de oxígeno sino la falta de vivir. En el campo hay una paz, es una soledad que te puede matar.

No se acostumbró a esa paz.

En realidad, yo he crecido en ese valle, pero cuando he vuelto he notado que de pronto necesitaba a mis amigos, los escenarios y Lima, yo amo Lima

Hablando de otro tema, formarás parte del Primer Festival de Música Peruana.

Sí, es un evento organizado por Soniem (Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música) y es este domingo en la Concha Acústica del Campo de Marte. la entrada es gratuita y habrán más de 20 artista en el escenario como Amanda Portales, Ruth Karina, Laura Mau, Maritza Rodríguez y muchos más.

