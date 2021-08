El destacado salsero Wille Colón utilizó sus redes sociales para dar una buena noticia a sus seguidores. El gran maestro de la salsa anunció que va recuperando sus movimientos poco a poco, después del grave accidente de tránsito que sufrió junto a su esposa el pasado 20 de abril. “El doctor Peter Angevine, mi neurocirujano, dio luz verde para quitarme el collarín duro y tomar el trombón nuevamente, pero será un proceso lento. Me pondré un aparato ortopédico suave cuando me canse. Me tomó casi cuatro meses llegar aquí, pero tengo muchas esperanzas de poder regresar pronto a los escenarios”, escribió.

El intérprete de “Delirio”, “Talento de televisión” y “Gitana, asegura que es un “milagro” que se encuentre vivo y que el ángel que lo salvó fue su esposa Julia Colón Craig. “Yo estaba sangrando, pero a chisguete, se me cayó todo, el cráneo lo tenía abierto y con una hemorragia profusa. Y ella (Julia) vino y empezó a tratarme, me puso un paño que me aguantó la sangre y empezó a hacerme preguntas, sin ella yo creo que hubiera muerto ahí desangrado”, contó a un programa de la cadena Telemundo.

En el comunicado que emitió su oficina de prensa luego del accidente, y que alarmó a todo el ambiente de la salsa, se detallaban todas las lesiones que él había sufrido. “Traumatismo en la cabeza con conmoción cerebral, laceraciones en el cuero cabelludo y fracturas en la vértebra cervical C1″. En el mismo texto, se explicó que Willie y Julia fueron sacados de entre los escombros y llevados al Hospital General Sentara Norfolk, un centro de trauma de nivel uno, en Norfolk, Virginia para obtener atención médica.

RECONCILIADOS

La solidaridad de los colegas de Willie Colón y la preocupación por su salud fueron inmediatas en el momento de su accidente y continúan hasta ahora. El mensaje que más sorprendió fue el de Rubén Blades, que escribió una sentida semblanza sobre su compañero, a pesar de estar alejados artística y amicalmente dos décadas por desavenencias de orden económico entre ambos. “Me acabo de enterar que Willie Colón y su esposa Julia, sufrieron un accidente de tránsito serio hace cinco días. Enviamos nuestros deseos de una pronta recuperación para ambos y que Willie (Colón) pueda superar este difícil momento”, escribió Blades.

