El salsero Wilmer Cartagena afirmó que ahora como solista le está yendo muy bien, tras separarse de su hermano Antonio hace unos meses, y criticó que los cantantes nacionales busquen a figuras internacionales para hacer dúos pues ‘hay que dejar de endiosarlos’.

“La pandemia nos ha golpeado mucho a todos los artistas nacionales pues hemos sido los más afectados con el trabajo, pero como solista no me ha ido mal, he hecho algunos conciertos virtuales y presenté temas nuevos. Después de haberme separado de mi hermano Antonio, muchos pensaron que mi carrera se iba a acabar, pero sabía lo que estaba haciendo y el público me ha respaldado, les ha gustado el cambio y he recibido muchas llamadas para trabajar”, señala el cantante Wilmer Cartagena.

Asimismo, cuenta que ahora su hijo Joao, de 17 años, lo acompaña en la orquesta y es su director musical. “Ahora tengo a mi hijo Joao en mi orquesta, él ha estudiado en el conservatorio, es un músico muy talentoso, en la orquesta está acompañándome en los coros y también dirige”, agregó el intérprete de ‘Infidelidad’, ‘Cristina’, entre otros.

¿Estás planeando realizar algún tipo de show presencial?

Aplaudo que hayan empezado a realizarse algunos shows presenciales en locales abiertos como ha sucedido en ‘El Huaralino’ con ‘Corazón Serrano’ donde se respetaron todos los protocolos de bioseguridad, pero lamentablemente ningún local cerrado como una salsoteca está autorizada por el momento. Ojalá se pueda pensar en hacer shows en muchos otros locales que también son espacios al aire libre, como las piscinas o clubes campestres donde hemos trabajado siempre y se puedan reactivar todos los géneros; pero claro, siempre respetando los protocolos pues nadie quiere que haya más infectados por Covid.

Muchos cantantes nacionales están grabando con internacionales, ¿qué opinas?

El artista nacional no necesita de un internacional para sonar, no debemos de endiosar a los extranjeros. Somos talentosos, hemos crecido, ellos se benefician de nosotros y por eso vienen tan seguido. El Perú es un país muy salsero, antes de la pandemia todas las orquestas teníamos trabajo y el público disfruta mucho en los shows, la salsa peruana ha crecido, es fuerte y la gente quiere mucho a sus artistas.

¿Has presentado algún tema nuevo?

Hace poco lancé el tema ‘Cristina’ y al público le ha gustado mucho, se hizo hasta un videoclip en plena pandemia. Igual tengo varios temas por grabar e irlos presentando poco a poco.