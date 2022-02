Ximena Díaz, ‘Teté’, en la exitosa telenovela ‘Maricucha’ que produce Del Barrio Producciones, reveló que el ‘flechazo’ entre Pancho Cavero y ella, se dio hace cinco años por un ‘like’ y producto de ese amor tienen dos niños. Además, contó que el veterinario la apoya en su carrera como actriz aunque no le gusta ver algunas escenas románticas que le toca hacer cuando interpreta a un personaje.

“Estamos grabando todos los días desde muy temprano hasta tarde, pero estamos contentos porque la novela va muy bien, tiene una alta sintonía y eso nos alegra e impulsa a continuar para dar lo mejor cuando el director nos dice: grabamos”, dijo Ximena.

‘Maricucha’ es una novela familiar

Sí, y el público la disfruta. A mis redes me escriben para contarme que la vieron con su nieta, sus hijos, con su esposo, en familia y nuestra consigna es que la disfruten y se diviertan con el trabajo que hacemos.

‘Teté’ es muy graciosa...

Sí, y me divierte interpretarla. Ella pasa por muchas situaciones, la gente piensa que vive en una nube, pero a veces baja a la tierra y afronta las cosas que le tocan vivir.

La escena en la que le apunta con una secadora a ‘Maricucha’ fue muy jocosa

Sí, la gente se divirtió mucho y la comentó en redes sociales. Para construir el personaje busqué algunas referencias para ver cómo iba a hablar, caminar, sus gestos, ayudó mucho que me cambiaran el color de cabello porque me alejaba de Ximena.

‘PANCHO ME APOYA UN MONTÓN’

¿Y cómo es Ximena Díaz?

¡Uy! Hago muchas ‘cochas’, ves me sale la ‘Teté’ que tengo adentro, ja, ja, ja. Tengo muchas responsabilidades porque soy mamá de dos niños muy chiquitos, pero estoy saliendo adelante. Pancho me ayuda un montón porque él los hace dormir cuando me toca grabar hasta muy tarde, está pendiente de ellos, pues como mamá quieres estar pegada a ellos y como que te nace la culpa cuando sales a trabajar, por ahí me ha tocado soltar mi lágrima al salir de casa.

Ese ‘flechazo’ con Pancho, ¿Cómo se dio?

Lo conocí porque llevé a mi perrita a su consultorio y bueno de ahí, por redes sociales me dio un ‘like’, yo otro, y empezamos a conversar hasta que se dio el amor.

Amor de estos tiempos digitales...

Sí, fue por un ‘like’ que va y un ‘like’ que viene.

¿Están casados?

No, vivimos juntos, pero es lo mismo para mí.

¿Cuánto tiempo llevan de relación?

Tenemos cinco años juntos y dos niños. Isamar de año y medio y Joaquín de tres años. Mi hijo mayor vino rápido, pues al poco tiempo que empezamos a estar juntos salí embarazada y luego nos fuimos a vivir juntos.

Amor de flechazo...

Sí, porque para el amor no hay fórmulas. Te puede ir bien con diez años de noviazgo como no o te puede ir bien con un mes de relación, yo estoy contenta porque hemos hecho una familia muy bonita.

Pancho también sabe cómo es este mundo de la TV, eso es un plus para la relación...

Sí, claro entiende mi trabajo, sabe cómo son las jornadas de grabación y deja que me desarrolle en esto que es mi pasión, la actuación.

¿Es celoso?

No es que se ponga celoso, es un poquito celoso, pero entiende mi trabajo y lo respeta, eso sí a veces me dice no quiero ver esta escena.

Nada tóxico...

Para nada y menos prohibiciones.

¿Y tú, eres celosa?

No, soy relajada, pero si veo algo que me puede dar celos se lo digo.

Nada de ver su celular y pedir claves

Para nada, incluso Pancho tiene su celular sin clave para qué revisar hay que confiar, si no confías para qué estás con él.

