La actriz Ximena Díaz, quien da vida a ‘Tete’ Corbacho, contó que al contrario de su divertido y disparatado personaje en ‘Maricucha 2′, ella no es ‘pituca’, no le gustan los hombres ‘tan agarrados’ como Vicente (Christian Domínguez) y su esposo, el veterinario Pancho Cavero, prefiere no ver sus escenas románticas.

Ximena, Christian comentó que a Pamela (Franco) no le dan celos los besos que se da con ‘Tete’. ¿Cómo lo maneja Pancho?

A Pancho obviamente sí le da celos, no es algo que diga ‘qué chévere’, así que trata de no verlo.

Ojos que no ven, corazón que no siente...

Para qué va a mirar las escenas de besos o esas cosas. Yo tampoco las miraría si él tuviera que hacer escenas de besos.

¿Nunca te ha prohibido las escenas románticas?

No, él sabe que es mi trabajo y lo respeta.

Debe estar sufriendo con las escenas con Vicente .

Ja, ja, ja... para mí lo natural es que sienta celos, pero entiende que es mi trabajo y lo respeta, que es lo importante.

Hablando de tu personaje, ¿tiene algo de Ximena?

Yo creo que la alegría, esa chispita que sí considero que la tengo y, bueno, es un poco disparatada como yo.

¿Tú también eres ‘pituca’ como ‘Tete’?

Para nada. Por ese lado yo sí entiendo el mundo porque he crecido en un barrio...,

¿Tienes tu calle?

Me he subido a mi combi, he comido en ‘los agachaditos’, por ese lado somos completamente diferentes.

Muy poca gente sabe que tú estás casada con Pancho Cavero, el veterinario. ¿Cómo se conocieron?

Mi perrita tenía un tema y cuando pregunté quién podría verla me dijeron que el mejor es Pancho Cavero.

¿Sabías quién era?

Ni siquiera sabía muy bien quién era, pero lo contacté y desde que nos vimos sentimos una atracción muy linda. De a poquitos nos fuimos conociendo, empezamos a salir, se dio el amor y tenemos dos hijos de 4 y 2 años.

Por eso dicen que el amor llega cuando uno menos lo espera.

Exacto, a veces uno busca el amor, pero este te llega inesperadamente. Yo fui a llevar a mi perrita al veterinario y me enamoré, ja, ja, ja.

¿Tu tipo de hombre no es agarrado y fuertote como Christian?

No, yo me quedo con mi flaquito, mi flaquito Pancho.

¿Los flaquitos también tienen su encanto?

Mi flaquito Pancho es fibra, corre sus olas, está bien.

¿Te gusta que te conquisten o conquistar?

Las dos cosas. Me gusta obviamente que me inviten a salir, que me cortejen, el coqueteo me encanta.

Pero también tomas la iniciativa...

Me gusta también tener espacio para yo proponer, para coquetear y dar entrada.

¿Crees que es importante mantener la llama del amor encendida para no caer en la rutina?

Sí, pero es difícil cuando uno tiene hijos chicos que hasta se meten en la cama a dormir, pero siempre hay que tratar de buscar un tiempo para nosotros.

Ximena dice que 'Tete' anda alborotada con 'Vicente' y ya le hizo el baile del gusano

¿Con tu esposo se dan sus escapadas?

De todas maneras. Es un tiempo que tenemos que darnos porque el trabajo y los hijos separa mucho lo que es ese romanticismo de la vida de pareja y mantener una relación es trabajo y compromiso.

Hablando de ‘Maricucha 2′, ‘Tete’ y Vicente hacen una divertida pareja...

Sí, ‘Tete’ está como alborotada porque sus anteriores parejas eran como flaquitos y de repente le llega este tipo que anda en camiseta, que revienta las camisas y ella no sabe qué hacer.

Los televidentes se han pegado con este romance.

La verdad es que les encanta la pareja. Creo que ha sido muy bien recibida, están como conectados, hay mucha ‘química’ y está bonita la historia.

¿Es la primera vez que trabajas con Christian Domínguez?

Yo no lo conocía, lo he venido a conocer acá y es un gran compañero, viene con la mejor disposición y grabar con él es divertido.

Solo falta que ‘Vicente’ le baile el gusano a ‘Tete’...

Ya hubo una escena del baile del gusano, con cargadita a ‘Tete’ y todo.