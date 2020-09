Ximena Hoyos no es de hacer caso a las críticas que recibe en redes sociales y en más de una ocasión ha demostrado que no le interesa lo que piensen de ella, sin embago hoy domingo hizo un alto en su cuarentena relajada para enviar un mensaje, sobre todo a una usuaria que ha creado una cuenta de Instagram solo para criticarla y tildarla desde ‘basura’ hasta desearle la muerte a ella y a su mamá.

A través de sus historias, Ximena decidió colgar unos videos en los que manifiesta su incomodidad y cómo se siente con los mensajes de los haters que se toman el tiempo de lanzar todo el veneno en su contra.

“Yo tan bien que estaba empezando mi domingo y veo tanto hate con esta chica que se ha creado una cuenta y me está insultando de una manera horrible” , dice al iniciar uno de sus videos.

“Normalmente le hago caso a los mensajes positivos que me llegan, pero también soy un ser humano y claramente, en un domingo que no tengo nada que hacer, voy a ponerme a leer comentarios, donde me etiquetan sobre todo, pero miren esto, quiero que vean cuánto odio puede existir de una persona hacia otra que no conoce, en lo absoluto. Qué pena, es preocupante” , sostiene Ximena antes de mostrar la captura con los mensajes.

La usuaria de la cuenta es @caro120o y desde ese perfil está atenta a las publicaciones que hace la exintegrante de América Kids para luego hacer captura y con ello agregarle mensajes como “parece una put... con tumor en el cerebro” o “no sé si las cirugías le deformaron o tanta hormona masculina, pero estás bien fea. Deja de sentirte sexy y bonita. Tienes cara de retrasada mental”.

Fue por ello que Ximena Hoyos también mostró la conversación que tuvo con el (la) usuaria, pero esta respondió con más insultos y hasta deseándole la muerte a ella y a su mamá

“Eres una basura de mie... como tu vie...”, “Ojalá se murieran...son gente de mier... que no debe existir en ningún lado. Ya desaparece de redes”, y más.

CRÍTICAS

Ximena Hoyos no es ajena a los haters, ni a las críticas, pues en los últimos meses ha sido punto de ellas y hasta ha sido tendencia en Twitter tras su viaje al norte del país apenas se comunicó que se podía viajar al interior del país. Sin embargo, ella no hizo caso y disfrutó sus días en el norte del país.

Además, hace unos días comentó que estaba llevando unos cursos online de nutrición con el que pensaba dar a sus amigas planes de alimentación saludable y, por qué no, también verlo como un negocio, pero un nutricionista le hizo el pare y le recomendó antes estudiar cinco años de carrera y ser responsable , pues no cualquiera puede realizar este trabajo.

