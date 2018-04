Ximena Hoyos: "Debemos luchar por nuestros sueños" [ENTREVISTA]

La carismática actriz Ximena Hoyos es un claro ejemplo de superación. A sus cortos 22 años, ha superado varios obstáculos que la vida le ha puesto en el camino, uno de ellos, y el más difícil, ocurrido en el 2011, la operación a la que fue sometida para retirarle un quiste de la cabeza.

Hoy, aunque dice “todavía vivo con mi tumor”, la joven artista continúa luchando por cumplir sus metas y sueños.

¿Qué es lo más importante para vivir una vida feliz?

Tiene que gustarte lo que haces, no podemos odiar los lunes porque debemos trabajar, en mi caso amo los lunes porque disfruto de todas mis actividades, hasta las más simples. Debemos ser positivos, alegres y buenos.

¿Cómo has superado los problemas de salud que se te presentaron?

Soy muy pegada a Dios, hay gente que no cree en Él, pero yo sí, y pido respeto. Dios es mi protección, siento que me escucha cuando le hablo. Es mi refugio en las malas, con Él todo se supera.

¿Cómo va tu salud?

Repito lo que dije en Instagram, muchas personas creen que ya no tengo el tumor, pero está ahí, yo vivo con mi tumor. Lo que ya no tengo es el quiste y la hidrocefalia. Quedé marcada porque tengo una cicatriz en la cabeza.

¿Eres feliz ahora?

Sí, actuar en ‘Torbellino, 20 años después’ es lo máximo.

Un consejo a las jóvenes...

Tienen que luchar por sus sueños, mentalizarse para cumplirlos. No dejen que nada ni nadie las detenga, lo que se quiere, se puede.

